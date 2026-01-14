KAZAK TÜRKLERRİ FEDERASYONU İLK AÇKILAMASINI YAPTI

Kıymetli Kazak Kardeşimiz, Türkiye’deki Kazak toplumu bugün daha güçlü ve ortak bir zeminde buluşmuştur. Vakıf, dernek ve kişi ayrımı gözetmeden yürütülen istişareler sonucunda Kazak Türkleri Federasyonu kurulması kararı alınmıştır.

Bu yapı; hiçbir kurumun yerine geçen değil, herkesin içinde yer alabileceği ortak bir çatı olacaktır. Bağcılar Belediyesi daveti ile başlatılan ve yürütülen süreçte Mustafa Öztürk Parkı ve sosyal alanı, tüm STK’ların davet edildiğini son toplantıda, toplumumuzun tamamının faydalanacağı bir kültür ve sosyal yaşam alanı olarak federasyonumuz adına protokol aşamasına gelmiştir.

Bu alan; buluştuğumuz, kültürümüzü yaşattığımız, gençlerimizin ve ailelerimizin güvenle vakit geçireceği, anahtarı toplumumuzda olan bir mekân olacaktır. Federasyonumuz tüm kurumlarımıza ve hemşehrilerimize açıktır.

Tüm STK’larımızı eşit temsille birlikteliğe davet ediyoruz. Birlik hepimize güç kazandırır. Hayırlı olsun.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Hoca Ahmet Yesevi Vakfı (HAY) başkanı THY da pilot Arif Avcı

KTV Vakfı Başkanı İlyas Saka

Doğu Türkistan Göçmenler Dernek Başkanı Recep Akyol

KATEAD Başkanı Öğretmen Süleyman Öztoprak

Kazak Gençleri Derneği Başkan V. Altınay İmren

İletişim ve Tanıtım Medyacı Ümithan Güleryüz

AK Parti Türk Devletleri ile İlişkiler Başkan Yardımcısı Dr. Reşide Yüksel

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)