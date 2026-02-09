İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN ŞUBAT AYI MECLİS AÇILIŞINDA KONUŞTU

Yaklaşık 1 milyon İstanbulluya doğrudan ulaşacak desteklerin devreye alınacağını belirten Nuri Aslan, dayanışmanın büyütüleceğini ve İstanbul’da kimsenin yalnız bırakılmayacağını açıkladı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Fatih - İstanbul

RAMAZANDA KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYACAĞIZ: 1 MİLYON İSTANBULLUYA DESTEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 9. seçim dönemi 3. toplantı yılı Şubat ayı oturumları İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında İBB Saraçhane binasında başladı. Aslan, Meclisin ilk birleşiminde açılış konuşmasında önemli açıklamalarda bulundu.

Ramazan ayı boyunca yürütülecek sosyal destek programlarını açıklayan Aslan; Sosyal Destek İstanbulkart kapsamında aylık 200 bin haneye 2 bin TL destek sağlanacağını, Halk Ekmek desteği, bebek destek paketleri, öğrencilere beslenme desteği ve emeklilere yönelik pazar yardımlarıyla desteklerin genişletileceğini ifade etti.

Ramazan boyunca iftar çadırları, kent lokantaları, sosyal tesisler ve mobil dağıtım noktaları aracılığıyla yüz binlerce vatandaşa iftar ulaştırılacağını belirten Aslan, toplamda 500 bin kişiye iftar hizmeti sağlanacağını açıkladı. Ayrıca 100 bin haneye Ramazan kuponu desteği sunulacağını, ihtiyaç sahibi emekliler ve vatandaşlara pide desteği de verileceğini belirtti. Ramazan ayı boyunca kültür merkezleri ve meydanlarda konserler, çocuk etkinlikleri, geleneksel gösteriler ve söyleşiler düzenleneceği de sözlerine ekledi.

50 MİLYONUNCU SÜT DAĞITIMI

İBB’nin çocuklara yönelik süt destek programı kapsamında 50 milyonuncu litre sütün dağıtımına ulaşılacağını da açıklayan Aslan, program kapsamında yüz binlerce çocuğa düzenli süt desteği sağlandığını belirterek, Mecliste temsil edilen tüm siyasi partilerin üyelerini de bu dağıtıma davet etti.

“İSTANBUL’U DEPREME HAZIRLAMAK TÜRKİYE’NİN BEKA MESELESİDİR”

Konuşmasında 6 Şubat depremlerinin yıl dönümüne değinen Nuri Aslan, deprem bölgelerinde yaşanan yıkımın halen sürdüğünü ve acıların dinmediğini belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin deprem sonrası Hatay başta olmak üzere afet bölgelerinde görev yaptığını hatırlatan Başkan Vekili, on gün boyunca binlerce personel ve araçla bölgede çalışmalar yürütüldüğünü, yüzlerce vatandaşın enkazdan sağ kurtarıldığını ve altyapı onarımlarının gerçekleştirildiğini söyledi.



İstanbul’un depreme hazırlanmasının Türkiye için bir beka meselesi olduğunu ifade eden Aslan, tüm kamu kurumlarını ortak çalışma çağrısında bulundu.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan konuşmasında şunları söyledi;

TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARINA DAYANIŞMA MESAJI

Siyasi partilerimizin saygıdeğer grup başkan vekilleri, grup yönetimleri, ilçe belediye başkanlarımız,

belediye başkan vekillerimiz, kıymetli meclis üyelerimiz, değerli basın emekçilerimiz, ve ekranları başında bizleri izleyen aziz İstanbullular, hepinizi saygıyla selamlıyorum.



İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisimizin şubat ayı toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geldik. Mecliste alacağımız kararlar şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

Buradan aylardır hukuksuz biçimde Silivri’de tutulan İstanbul’un seçilmiş belediye başkanı ve Cumhuriyet Halk Partimizin Cumhurbaşkanı adayı, yol arkadaşımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na; ilçe belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, bürokratlarımıza, yol arkadaşlarımıza selamlarımı gönderiyorum. İnanıyorum ki tüm haksızlıklar bitecek, bizler kavuşacağız.

Ayrıca her zaman olduğu gibi yine söylemek isterim ki: Yaşanan bunca hukuksuzluk siyaset kurumuna, demokrasimize ve ekonomimize büyük zararlar veriyor. Bir an önce bu sürecin geçmesini diliyorum.

Zira halkımız da kendi iradesiyle seçilen belediye başkanlarının arkasında.

Bunu Adana’ya bakarak görebilirsiniz. Adana gibi başkan olarak anılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tahliye oldu. Çok sevdiği Adanasına ve Adanalılara kavuştu. Bu güzel haberi aldığımızda deprem bölgesindeydim. Hemen Zeydan Başkanımızın yanına gittim. Adana’da nasıl karşılandığını, insanların ona nasıl sarıldığını gözlerimle gördüm.

Dilerim ki çok yakında görevinin başına da dönecek. Ayrıca İSFALT muhasebe müdürümüz, çalışma arkadaşımız Oktay Aktaş da tahliye edildi. Kendisine de geçmiş olsun ve hoş geldin diyorum.

Esenyurt’un seçilmiş başkanı Ahmet Özer de bir yıllık hukuksuz tutukluluğun ardından tahliye olmuştu. Yine İBB Meclis üyelerimiz de tahliye oldu. Başkanlarımız ve meclis üyelerimiz aylardır görevlerine dönmeyi bekliyor. İnşallah tüm hukuksuzluklar bitecek. Özgür günlerde buluşacağız.

RAMAZAN’DA DEV SOSYAL DESTEK PROGRAMI DEVREYE GİRİYOR

“Kıymetli meclis üyeleri,

Geçen hafta Berat Kandilimizi idrak ettik. On bir ayın sultanı Ramazan’ın habercisi olan Berat Kandilimiz bir kez daha mübarek olsun. Ülkemize ve dünyaya huzur, adalet, barış getirsin.Ramazan demek aynı sofrada elde ne varsa bölüşmek demek, dayanışma demek. Çocukluğumun Ramazanlarını hatırlıyorum. Birlik olmayı, birlikte olmayı hatırlıyorum. Kalabalık sofralarda buluşmayı, bir lokmayı paylaşmayı hatırlıyorum. İşte biz o bir lokmayı bölüşmenin derdinde olanlarız. Bölüştüğümüzde kendi lokmamız değil, İstanbullunun hakkıdır. İstanbullunun hakkını İstanbul’a dağıtmaya devam ediyoruz. Bu bizim için en büyük ibadettir. Bizim yol göstericimiz Hoca Ahmet Yesevi’dir, Hacı Bayram Veli’dir, Yunus Emre’dir. Biz onların yolundan gitmeye, dayanışmamızı Ramazan’da da büyütmeye devam edeceğiz.

Bağcılar, Eminönü, Üsküdar ve Sancaktepe’de ana meydanlarda kuracağımız iftar çadırları aracılığıyla günlük 1.500; toplamda 174.000 vatandaşımızla iftarda buluşacağız.Marka projemiz olan, halkımızın çok sevdiği Kent Lokantalarımızın hepsi birer iftar noktası gibi çalışacak. İftar saatini kaçıran ve Kent Lokantasının dışında bulunan günlük 2.000, toplamda 58.000 vatandaşımıza ücretsiz kumanya vereceğiz. İBB sosyal tesislerimizde günlük 5.000; toplamda 145.000 kişiye iftar hizmeti sağlayacağız.Mobil büfelerimiz ve 3×3 iftar çadırlarımız aracılığıyla toplam 25 lokasyonda günlük 25.000 adet, toplamda 725 bin iftar kumanyası dağıtacağız.

32 hastanede günlük 4.000 adet, toplam 116.000 adet sahur dağıtımı yapacağız.Sosyal Destek İstanbulkart kapsamında aylık 200.000 haneye 2.000 TL destek sağlayacağız. Sosyal Destek İstanbulkart’tan faydalanan 20.000 hanemize günlük 3 adet ekmek desteği vereceğiz. Sosyal Destek İstanbulkart’tan faydalanan 6.000 hanemize bebe bisküvisi desteği sunacağız.20.000 ilkokul öğrencimize 2.000 TL tutarında okul beslenme desteğini ve günlük bir adet Halk Ekmek desteğini ulaştıracağız. Ramazan ayında 20.000 emeklimize 10.000 TL pazar desteği vereceğiz. 100.000 hanemize 2.000 TL tutarında Ramazan kuponu desteği sunacağız.Tek emekli maaşı veya tek asgari ücretle geçinen yaklaşık 7.000 emeklimiz ve 16.000 ihtiyaç sahibi vatandaşımız olmak üzere toplamda 23.000 vatandaşımıza günlük 1 adet Ramazan pidesi desteği sunacağız.”

“PROTOKOL SOFRASI DEĞİL, HALK SOFRASI KURUYORUZ”

“Yani Türkiye’nin gördüğü en devasa sosyal destek çalışmalarından birine imza atıyoruz.Demin saydıklarımın hepsini alt alta toplayın. İstanbul’da 500 bin iftarı İBB sağlamış olacak. İşte bizim iftar soframız budur. Protokol yok, özel masa yok, sadece halk var.500 bin kişinin doyduğu kocaman, bereketli bir halk sofrası var. Ve doğrudan yaptığımız diğer katkılar 300 binden fazla haneye ulaşacak. Bu ne demek? 1 milyon İstanbulluya destek vermek demek. 1 milyon vatandaşımıza sosyal devletin elini uzatıyoruz. Yeter mi? Yetmez. Ramazanı bir sosyal kaynaşma buluşmaya çevirip mahalle aralarına kadar taşıyacağız. Meydanlarda, kültür merkezlerinde ve Artİstanbul Feshane’de Ramazan ayı boyunca yüzlerce kültür sanat etkinliği, dini sohbetler, konserler, söyleşiler, dinletiler, geleneksel Ramazan gösterileri ve çocuk etkinlikleri düzenleyeceğiz.”Ekrem Başkanımız göreve geldiğinde ne demişti?“Bir kişiyi bile geride bırakmayacağız.” Engelli vatandaşlarımız ve aileleriyle aynı sofrada buluşacağız.

Anadolu ve Avrupa yakasında toplam 1.100 kişilik iftar programı düzenleyeceğiz. Şehit yakınlarımız ve gazilerimiz ile toplamda 500 ailemizle Eyüpsultan Camii ve Hz. Yuşa Türbesi’ne geziler düzenleyeceğiz. İnanın çok daha fazlasını yapacağız. Halkımızın parasıyla halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Bu duyguyla, şimdiden Ramazan-ı Şerif’imizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

“AYNI ACILARI YAŞAMAMAK İÇİN ŞEHİRLERİMİZİ AFETLERE HAZIRLAMAK ZORUNDAYIZ”

“Kıymetli meclis üyeleri,

Aşık Veysel’in dizelerini okuyacağım sizlere:

“Susmuş bülbülleri güller perişan

Gark olmuş toprağa kalmamış nişan

Kükredikçe dalgalara karışan

Hani Fırat ile coşan Erzincan”

Aşık Veysel bu dizeleri ne zaman yazmış biliyor musunuz? 1939 depremin ardından…Benim dedem hayatını o depremde kaybetmiş. Babaannem o depremde sakat kalmış… Benim ailem deprem mağduru anlayacağınız. Gönül isterdi ki 1939’dan sonra hiç böylesi bir felaket yaşamayalım.

Ne yazık ki olmadı…On binlerce canımızı yitirdik sonrasında da.

Ve en son felaket 6 Şubat depremleri… 50 binden fazla vatandaşımızı toprağa koyduk.

Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümünde Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, büyükşehir belediye başkanlarımızla, grup başkanvekilimizle, meclis üyelerimizle, bürokratlarımızla Hatay, Adıyaman ve Malatya’daydık.

Ardından Adana’ya geçerek hem Zeydan Başkanımıza hoş geldin dedik hem de Adana’daki depremde kaybettiklerimizi anma yürüyüşüne katıldık.

Zamanın durduğuna hiç şahit olduğunuz mu bilmiyorum? Ben oldum… Gittiğimiz her yerde sadece mezarlıklarda değil, daha şehirlere girer girmez, konteyner kentlerde, sokaklarda, mahallelerde her yerde koca bir yas gördüm. O güzel kentlerde yalnızlığı gördüm. Yıkımı gördüm. Acıyı gördüm. Zamanın durduğunu gördüm.

İzmir’de tutuklu olan Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’la depremin hemen ardından bölgeye gitmiştik. Üç yıl geçti. Şehirler hâlâ aynı. İnsanların gözyaşı asla kurumuyor. Giden gidiyor da kalan da yaşayamıyor…Ancak bizlerin görevi kalanların yaşamasını sağlamak. Aynı acıları yaşamamak için şehirlerimizi afetlere hazırlamak zorundayız.”

AFET BÖLGELERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARI ANLATTI

“Hep söyledik, yine söylüyorum: İstanbul’umuzu depreme hazırlamak için devletimizin tüm kurumlarıyla iş birliği yapmaya hazırız. Tıpkı 6 Şubat’ta olduğu gibi…O gün, AFAD bizi Hatay ile eşleştirdiği an; hiçbir siyasi hesap yapmadan, AKOM koordinasyonunda tüm birimlerimizi “Devletin emrinde, milletin hizmetinde” diyerek bölgeye sevk ettik.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, Ekrem Başkanımızın başkanlığında tüm imkânlarımızı seferber ettik. 10 bin personelimiz ve 2 bin aracımızla Hatay’da depremzede vatandaşlarımızın yardımına koştuk, hizmet ettik. Ekiplerimiz 561 vatandaşımızı sağ çıkardı. İGDAŞ ekiplerimiz gaz hatlarını onardı, İSKİ ekiplerimiz 25 bin metre şube yolu ve binlerce onarımı gerçekleştirdi. Hatay’ın suyunu yeniden akıttık. Orhangazi feribotunu yüzer hastaneye çevirdik. 66 binden fazla yaralımızın tedavisini yaptık.

KİPTAŞ ile geçici yaşam alanları, İBB Kırıkhan Lisesi ve Samandağ Sahil Parkı’nı inşa ettik. Depremden etkilenen her şehrimize tüm imkânlarımızla koştuk, elimizi uzattık. Bunları siyaset için yapmadık, devlet kurumu olarak görevimizi yerine getirdik. Çünkü bu memleket Edirne’den Kars’a bizimdir.Burası bizim ülkemiz.

Taşı toprağı bizim. Üzerinde dalgalanan bayrağı bizim. Yaşanan her acı ortak yasımızdır. Adıyaman’da yitirdiğimiz canlarımızı anmak için bir deprem anıtı da yapacağız. Allah bir daha milletimize ve ülkemize böylesi kara bir gece yaşatmasın diye hep dua edeceğiz.Kıymetli meclis üyeleri, Daha çok çalışmalıyız. Hep birlikte İstanbul’u depreme hazırlamalıyız. Çünkü İstanbul’u depreme hazırlamak Türkiye’nin beka meselesidir. Ekrem Başkanımızın da en hassas olduğu konu budur. 2019’dan itibaren Ekrem Başkanımızın öncülüğünde deprem seferberliği başlattık. Gelin hep birlikte İstanbul’u dirençli bir kent yapalım.”

ULUSLARARASI DAYANIŞMA: GAZZE’YE YARDIM KARARI

“Bizim dayanışmamız sınırları aşıyor. Çünkü nerede bir mazlum, bir mağdur görsek yüreğimiz en hassas yerinden acıyor. Biz asla gözümüzü Gazze’ye kapatmadık, binlerce mazlum katledilirken arkamızı dönmedik İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak. Çünkü dünya dediğimiz âlem ancak masumlar ve mazlumlar korunurken iyi olabilmektedir ve iyi olabilir.

Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz aylarda Gazze’ye yardım göndermek için meclisimizle birlikte karar aldık. Yardım malzemelerimizi hazırladık. Hazırladığımız yardımları Türk Kızılayı’na teslim edeceğiz. Kızılay aracılığıyla Gazzeli mazlumlara buluşturacağız inşallah İstanbul’un yardımlarını. Biz büyük bir milletiz. Gücümüz herkesi ayağa kaldırmaya yeter. Bu vesileyle meclisimizdeki tüm üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum.

4 Şubat çok önemli bir gün. Kanser konusunda farkındalığı artırmak, kanserin erken tanı, erken tedavi ve engellenmesine teşvik için dört Şubat Dünya Kanser Günü olarak kabul edilmiştir. Erken tanı hayat kurtarır. Kanser hastası olan tüm vatandaşlarımıza şifa diliyoruz.

SEVGİ VE DAYANIŞMA MESAJI

Dünyayı sevgi kurtaracak kıymetli dostlar. Ne yaparsak yapalım sevgiyle yapmalıyız, iyilikle yapmalıyız. On dört Şubat Sevgililer Günü de bunu bize bir kez daha hatırlatıyor. Buradan On Dört Şubat Sevgililer Günü vesilesiyle kıymetli eşim, sevgilim, eşim Özden Hanım’ın da Sevgililer Günü’nü kutluyorum.Yirmi bir Ocak iki bin yirmi beş yılında bir yangın yaşadık. Bir yıldır o yangın içimizde hiç sönmedi. Kartalkaya’da tedbirsizlikler nedeniyle bir otelde çıkan yangında otuz altısı çocuk, yetmiş sekiz yurttaşımızı yitirdik.

Facianın üzerinden bir yıl geçti ancak hâlâ gerçek sorumluları ortaya çıkmadı. Bunun ilelebet hem biz takipçisi olacağız hem de milletimiz takipçisi olacaktır. Kaybettiğimiz tüm canları buradan bir kez daha rahmetle anıyorum.26 Şubat, insanlığın en büyük kara lekelerinden birinin yıl dönümü. Katledilen soydaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, Azerbaycan halkının acısını yürekten paylaşıyorum. Bu katliamı en ağır şekilde kınıyorum. Bir daha böylesi acıların yaşanmamasını temenni ediyorum.

Bu ay Türk tiyatrosuna ömrünü adamış, sanat hayatımıza iz bırakmış büyük ustayı sonsuzluğa uğurladık. Büyük ustayı bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyorum. Ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum.

Acı bir haber de kendi ailemizden geldi. Kahraman itfaiye personelimiz Zikri Ulusoy, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve itfaiye ailemize sabırlar diliyorum.

Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız, Şişli ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyemiz, yol arkadaşımız Ahmet Oğuz Demir’in de başı sağ olsun. Oğuz kardeşimizin kıymetli annesi Dudu Demir’e de Allah’tan rahmet diliyorum. Mekânı cennet olsun. Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinde görevi başında rahatsızlanarak şehit olan Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Talat Okur’a da Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

ŞUBAT AYINDA ANDIĞIMIZ DEĞERLER

Şubat ayında vefat eden gazeteci yazar Adli Bekçi’yi, sanatçı Barış Manço’yu, eski devlet bakanı Adnan Kahveci’yi, kıymetli sanatçımız Müzeyyen Senar’ı, büyük usta Cem Karaca’yı, eski CHP Genel Başkanımız Deniz Baykal’ı, Mersin’de korkunç bir cinayete kurban giden evladımız Özgecan Aslan’ı, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş’ı, sanatçı Aysel Gürel’i, Köy Enstitülerinin kurucusu, eski Millî Eğitim Bakanımız Hasan Âli Yücel’i, şair Hasan Hüseyin Korkmazgil’i, eski başbakanlarımızdan Sayın Necmettin Erbakan’ı, usta yazar Yaşar Kemal’i, İstiklâl Marşımızın bestecisi Osman Zeki Üngör’ü rahmetle anıyoruz. Ülkemizin kıymetli siyasi partilerinden, meclisimizde de grubu bulunan Milliyetçi Hareket Partisi’nin elli yedinci kuruluş yıl dönümünü de tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu arada yaklaşık bir milyon çocuğumuza ulaşıyoruz.

Elli milyonuncu litre sütümüzü dağıtacağız inşallah. O süt dağıtımında, çocuklarımızın yanında olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm siyasi partilerinin meclis üyelerini de birlikte, o gün elli milyonuncu litre sütü dağıtırken birlikte olmaya davet ediyorum.



Bu hafta Perşembe Hızır lokması dağıtılacak. Oruç tutan tutar, tutmayan tutmaz; bu herkesin kendi insani ve vicdani durumudur. Ama tekrar ifade ediyorum, İslam’ın sancağı taşınıyorsa Türkiye Cumhuriyeti topraklarında ve bu bayrak dalgalandığı için bari Ramazan’a hürmet edilir. Sizden rica ediyorum kıymetli arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyor, meclis toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)