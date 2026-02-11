SİYASET- BÜROKRASİ VE İŞ ALEMİ DÜĞÜNE YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ…

İstanbul ve ülkenin en büyük ilçesi olan Esenyurt‘un tanınmış simaları’ nda Selahaddin Eyyubi mahalle muhtarı İlhan Aydemir’ oğlu Serhat ile gelini Nazlıcan' muhteşem bir düğün yaptı.

Esenyurt Mahalle muhtarları. Meclis üyeleri, iş insanları, bürokratlar ve damadın babasının çok sayıda arkadaşı mutlu günlerinde Aydemir ve Şahin ailesini yalnız bırakmadılar….

MUHTAR İLHAN AYDEMİR UZAKTAN YAKINDAN MUTLU GÜNLERİNDE DÜĞÜNLERİNE İCABET EDEN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ

Esenyurt Selahaddin Eyyubi Mahalle Muhtarı İlhan Aydemir gazetemize yaptığı konuşmada şunları söyledi ”Uzaktan yakından evlatlarımızın mutlu günlerinde bizi yalnız bırakmayan akraba, eş, dost ve arkadaşlarımıza Aydemir ve Şahin aileleri adına çok teşekkür ederim.

Muş başta olmak üzere başka bir çok ilimizden İstanbul kadar gelerek evlatlarımız nikah ve düğün merasimine katılarak bizi mutlu eden bütün dostlarımıza teker teker teşekkür etmek isterim.

DOSTLARI AYDEMİR VE ŞAHİN AİLELERİNİ MUTLU GÜNLERİNDE YALNIZ BIRAKMADILAR

Ancak yüzlerce kişin katıldığı bir organizasyonda ne kadar dikkat edersek edelim mutlaka isimlerini unutacağımız dostlarımız olacağı için genel hatları ile hiç kimsenin ismini özel olarak yazmadan bütün herkese teşekkür etmenin daha doğru olacağını düşündüğümüz için bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim.

Son olarak bir kez daha Aydemir ve Şahin aileleri adına mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan bütün katılımcılara teşekkür ederiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)