DÜN YAPILAN BEŞTELSİZ VE YEŞİLTEPE MAHALLE DELEGE SEÇİMİNDE METİN DOĞAN’IN MAVİ LİSTESİ BÜTÜN MAHALELERDE AÇIK ARA FARKLA KAZANDI….

CHP Zeytinburnu ilçesinin 13 mahallesinde üyelerine SMS göndererek mahallerinde yapılan delege seçimlerinde oy kullanmalarını isteyen mesaja çok sayıda üye karşılık vererek sandıklara koşmuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

METİN DOĞAN’A KARŞI MAHALLELERDE DELEGE LİSTESİ ÇIKARANLAR HİÇ BİR MAHALLEDE BAŞARILI OLAMADI…

CHP Zeytinburnu İlçe başkanlığı alternatif delege listesi çıkarmak isteyen herkese mahalle üye listeleri vererek demokratik bir seçimin olmasına imkan sundu…

20 YILDIR CHP ZEYTİNBURNU İLÇE BAŞKANI OLAN DUAYEN İLÇE BAŞKANI METİN DOĞAN OY KULLANAN HERKESE TEŞEKKÜR ETTİ…

24 Ağustos 2025’de yapılan Beştelsiz ve Yeşiltepe Mahalle delege seçiminden sonra gazetemize kısa bir açıklama yapan Doğan “ister ilçe olarak bizim mavi listemize, isterse beyaz muhalif listeye oy veren bütün üyelerimize demokrasiye verdikleri destek için hepsine kendim ve partim adına teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Bir çok ilçede sert tartışmalar ile devam eden mahalle delege seçimi Zeytinburnu ilçesinde en az tartışmalar ile bitmek üzere…

Gelecek hafta yapılacak Sümer ve Nuripaşa Mahalle delege seçimi ile Zeytinburnu Mahalle delege seçimi tamamlanmış olacak.

Sürecin Zeytinburnu’na, İstanbul’a ve ülkeye hayırlı olmasını dileriz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)