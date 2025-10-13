Özgür Özel’de verdiği cevap’ ta biz hiçbir kimseye ülkemizi şikayet etmiyoruz. Sadece AKP hükümetinin sırf seçim kazandıkları için belediye başkanlarımızı görevden alıp tutuklamasının antidemokratik olduğunu elbette herkese söyleyeceği diyerek cevap verdi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

AKP genel başkanı bizi suçlayacağına siyasi emelleri için yargıyı kullanmayı bıraksın. Melih Gökçek’in 2003’de ihalelerde Belediye Başkanları sorumlu olmasın talebi ile Belediye başkanları ihalelerden sorumlu olmayacak şekilde yasal değişiklik yapılmıştı.

Ancak bugün bir çok belediye başkanımız haksız ve hukuksuz bir şekilde ihaleye fesat karıştırmaktan tutuklu.

AKP sadece seçim kazandıkları için belediye başkanlarımızı görevden alıp hapse atması karşısında bizim çok iyi oldu dememizi mi bekliyor ?

Tam tersini düşünün şu an İstanbul Büyükşehir belediye başkanı Ak Partiye ait olsaydı ve haksız bir şekilde görevden alınım hapsa atılsaydı AK Parti genel başkanı sesiz kalır mıydı ?

Erdoğan ve AKP’li yöneticilerin yargı mensuplarına adım adım her şeyi anlatmalarına gerek olmadan durumdan vazife çıkarmayı bilip ne yaparsak Ak Partili yöneticilerin hoşuna gider sorusunun cevabını elbette herkes gibi onlarda biliyor ve ona göre kararlar verdiklerini herkes biliyor.

Elbette siyasi otorite alınan kararların siyasi değil hukuki olduğunu söyleyecek. Ama ana muhalefet de Türkiye’nin en büyük belediye başkanı ve İstanbul’da ilçelerinde kazandıklarımızın yarısına yakın başkanlarımızın hapse atılması makul değil demeleri yanlış mı?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)