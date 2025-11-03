CHP İstanbul İl Başkanı Özgü Çelik Mahkeme Kararı İle Görevden Alındı
“TÜTÜN VE ŞEKER FABRİKALARI YOK EDİLDİ, HALK ÜRETİMDEN KOPTU”

Türkiye’nin tarım ve sanayi gücünün bilinçli politikalarla zayıflatıldığını belirten Akbaş, şöyle konuştu:

“Eskiden dünyanın en kaliteli tütünü Türkiye’de üretilirdi. Sonra kotalar getirildi, üreticinin eli bağlandı. Tütün önce bankalara, sonra TMSF’ye devredildi, ardından kapatıldı. Şeker fabrikalarımız vardı, 25 fabrika tek tek özelleştirildi. Halkın elinden üretim alındı, sanayi yabancıların çıkarına göre şekillendirildi.”

“HALKIN BANKASI, HALKIN KOOPERATİFLERİ OLACAK”

Akbaş, üretimi yeniden halkın eline verecek bir ekonomik düzen vaat etti:

“Bizim sistemimizde halkın kendi bankası olacak, kooperatifler kurulacak. Çiftçi ürününü satacak, gelirini sanayiye yatıracak, ağır sanayi yatırımları yapılacak. Devlet sadece düzenleyici olacak; asıl güç halkta olacak. Atatürk’ün tarım ve sanayi modeline dönerek üretimi yeniden canlandıracağız.”

“DIŞ POLİTİKADA BAŞKALARINA İCAZET ARAYAN TÜRKİYE KABUL EDİLEMEZ”

Murat Akbaş, dış politikada bağımsızlığın yitirildiğini vurguladı:

“Bugün Türkiye, yabancıların icazetine muhtaç hale getirildi. Meşruiyet başka kapılarda arandığında o kapılar sizi ciddiye almaz, dalga geçer. Son ABD ziyaretinde Trump’ın sözleri ortada. Türk heyetleri için ‘çok akıllı çocuklar, ne yapacaklarını bilirler’ dedi. Bu övücü bir söz değil; ‘benim çıkarıma hizmet ediyorlar’ demektir. Türkiye’nin Dışişleri Bakanı, Amerika’nın valisi gibi davranamaz.”

“BAĞIMSIZ VE ONURLU DIŞ POLİTİKA İÇİN GELİYORUZ”

Akbaş, Türkiye’nin yeniden kendi çıkarlarını savunan bir çizgiye döneceğini vurguladı:

“Bizim dış politikamızda tek ölçü Türk milletinin onuru ve menfaatidir. Kimseye boyun eğmeyen, icazet aramayan, kendi üretimi ve ekonomisi güçlü bir Türkiye kuracağız. Ne tarımda ne sanayide ne dış politikada bağımlı olmayacağız.”

