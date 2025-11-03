Akbaş: Üretimi Halkın Elinden Aldılar – Türkiye’yi Başkalarından İcazet Alan Ülke Haline Getirdiler”
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Murat Akbaş, Türkiye’nin üretimden koparılmasını ve dış politikada bağımsızlığını yitirmesini sert sözlerle eleştirdi. “En kaliteli tütünümüz, şeker fabrikalarımız, ağır sanayi hayallerimiz elimizden alındı. Devlet millet için değil, yabancıların çıkarı için çalışır hale geldi. Biz üretimi yeniden milletin eline vereceğiz” dedi.
“TÜTÜN VE ŞEKER FABRİKALARI YOK EDİLDİ, HALK ÜRETİMDEN KOPTU”
Editörün Seçtiği
Zeytinburnu Belediye Meclis Toplantısına Suç Örgütü Lideri A.İhsan Aktaş Damga Vurdu
Editörün Seçtiği
2026 Trafik Sigortası Fiyatlarında Yeni Dönem: ECS Sigorta Uygun Teklifleriyle Dikkat Çekiyor
Yorumlar