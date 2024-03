CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu: Sarıyer taraftarlarımızla dayanışma içinde olacağız

Sarıyer Spor Kulübü’ne oy yıldır üye olan CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, 1940 Sarıyer Taraftarlar Derneği’ni ziyaret etti. Dernek Başkanı Ahmet Melik Pirim ve Tribün Lideri Ali Osman Delihasan ile çok sayıda taraftarın coşkuyla karşıladığı Aksu, dernek merkezinde taraftarla sohbet etti. Samimi bir havada geçen sohbetin ardından kulübün minik üyesi Muhammet, Sarıyer taraftarına üçlü çektirerek ziyarete renk kattı.

‘Spor ve sporcu dostu abiniz olarak her zaman yanınızdayım’

Dernek olarak yaşadıkları sorunları CHP Sarıyer Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu’ya aktaran taraftarlar, Sarıyer Spor Kulübü’nün desteklenerek güçlenmesi ve liglerde hak ettiği yere gelmesi için destek istedi. Kendisi de on yıldır kulübe üye olan Aksu, taraftarlara yönelik yaptığı konuşmasında şunları söyledi; Kulübümüzün, taraftarlarımızın da ihtiyaçlarının farkındayız. Her zaman spor ve sporcunun dostu bir abiniz olarak, belediye başkanı seçildikten sonra da sizlerle her zaman dayanışma içinde olacağım. Spor kulüplerimiz yerel yönetim anlayışımızda en önemli paydaşlarımızdan biri olacak. Sarıyerli gençlerimizin, çocuklarımızın spor aktivitelerini geliştirmesine yönelik önemli projeleri hayata geçireceğiz. Kulübümüzle iş birliği içinde olacak herkese örnek bir yerel yöneticilik sergileyeceğiz. Taraftar sayımızı artırmak takımlarımıza vereceğimiz güçle aynı orantıda olur. Güçlü takımların taraftarları da güçlü olmalıdır” şeklinde konuştu.

Özellikle gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durması, ihtiyaç duyduğu spor alanlarına yönelmesi ve sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi konusunda spor kulüplerinin önemli bir rol oynadığını ifade eden Aksu, ‘Taraftar sayımızı takımımıza güç vererek arttıracağız’ dedi.