Siyasi otorite tutuklamaları planlı bir şekilde Çarşamba gününe denk getirerek 4 günlük gözaltı süresinin bir tatil günü olan Cumartesi 'ne denk gelmesi tesadüf olamaz .

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik terör’ e destek verdiği gerekçesi ile tutuklama kararı yapacak ve aynı gün içişleri bakanı İstanbul Valisi Davut Gül’ü otomatik olarak başkan vekili sıfatı ile görev verecekti.

Halkın sert isyanı ile siyasi otorite yoğun tepkilerden çekindiği için İmamoğlu’nu ekonomik suçlardan haksız olarak tutuklayıp CHP İBB meclis üyelerinin kendi içlerinde bir başkan vekili seçmelerine imkan vererek halkın tepkisin azda olsa biraz dindirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi

ZEYDAN KARALAR NEDEN SİLİVRİ’DE ?

Bilindiği üzere Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Seyhan Belediye başkanı iken bütün ibralar ve denetlemeler yapıldığı, bir eksiklik bulunmadığı halde her nedense Adana Büyükşehir Belediye başkanı olduktan sonra 11 sene geriye gidilerek yapılan bir işlemden dolayı tutuklandı.

Bu işlemin siyasimi hukukimi olduğunun kararını halk’ a bırakalım. Ancak Adana’da işlendiği iddia olunan bir suç için neden suç mahalli olan Adana’daki bir cezaevine değil de Silivri’ de TUTSAK edildi. ?

TUTUKLU CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI NE KADAR OY ALMIŞLARSA ÖZGÜR ÖZEL’İN ÖNCÜLÜĞÜNDE İRADEMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ DİYEREK TÜRK BAYRAKLARI İLE TUTUKLU OLDUKLARI CEZAEVLERİNE DOĞRU YÜRÜYÜŞE GEÇEREK İRADENİZE SAHİP ÇIKIYORUZ'UN ZAMANI GELMEDİ Mİ ?

Adana’dan Silivri’ye doğru yürüyüşe geçen 5/6 genç değil de Zeydan başkanın 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinde aldığı 550 bin 531 oy’ a hürmeten CHP Genel Merkezi Adana Büyükşehir Belediyesi önünden en demokratik hakkı olan SEÇMEN İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR Yürüyüşü yapsa nasıl olur ?

Hakeza CHP dese ki İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu 31 Mart 2024 Yerel yönetim seçimlerinde % 51.21 ile 4 milyon 438 bin 727 oy aldığı için İBB Saraçhane binası önünde TUTUKLU olduğu Silivri Cezaevine doğru demokratik bir Yürüyüş eylemi yapacağız dese iyi olmaz mı ?

Aynı eylemler tutuklu bulunan bütün ilçe belediye başkanları için de yapılsa dikkat çekmesi açısından CHP’nin her hafta İstanbul’un ilçelerinde yaptığı eylemlerden daha çok ses getirmez mi ?

Akis halde tutuklamalar İmamoğlu’nun ilkokul öğretmeni ve kuran kursu hocasına kadar ineceği dün yapılan avukatları Nusret Yılmaz’ın tutuklanması da buna güzel bir örnektir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)