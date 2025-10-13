HÜSEYİN ÇETİNER'DE MESLEKTAŞLARIMIZ İŞİNİ LAYIKI İLE YAPAR VE BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE OLURSAK BİR ÇOK ŞEY DAHA Yİ OLACAK DEDİ ...

"İstanbul Times Gazetesi, www.istanbultimes.com.tr , İstanbul Tmes Tv Özel YouTube sokak röportajları kanalı, İstanbul Times TikTok, İstanbul Times Tv Face book Video yayınlama mecrası başta üzere bir çok etkin mecrayı bünyesinde barındıran İstanbul Times Medya Grubnunun yayıncı şirketi olan ÇETİNER RADYO TELEVİZYON GAZETECİLİK YAYINCILIK SAN.TİC. A.Ş.'Nin yönetim kurulu başkanı Gazeteci Yazar Hüseyin Çetiner' de İGD'nin Çay simit sohbetleri programına katılarak meslektaşları ile deneyimlerini paylaştı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Mehmet Osmanoğlu

İstanbul Gazeteciler Dernek Başkanı Hasan Hınıslı yaptığı kısa konuşmasında şunları söyledi "Öncelikle bütün meslektaşlarıma işlerinde başarılar dilerim. Kongre öncesi dernek tüzüğümüzde bazı değişiklikler yapmamız icap ediyor. Yaptığımız ve yapacağımız çalışmalar ile mesleğimize katı vermeye devam ediyoruz. Dernek merkezimizde yaptığımız Çay Simit sohbetlerimizi bir nevi geniş katılımlı yönetim kurulu toplantıları şeklinde önü açık gündemsiz bir şekilde her arkadaşımızın duygu ve düşüncelerini diğer meslektaşları ile özgürce paylaşma imkanı sunan bu çalışmamızı çok verimli gördüğümü ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)