TÜRKÇE,ARAPÇA,İNGİLİZCE,ALMANCA,RUSÇA, ÇİNCE,JAPONCA,FARSÇA VE FRANSIZCA DİLLERİNDE KENDİ PARASI İLE TERCÜME YAPARAK MİLYONLARCA KİŞİYE ZALİMLERİN ZULMÜNÜ AKTARDI….

7 Ekim 2023’ de İSRAİL’ in silahsız ve savunmasız bebek,çocuk,kadın,yaşlı fark etmeksizin Filistin topraklarında yaşayan her canlıyı öldürmeyi kendinde hak gören sapık bir zihniyet haline gelen Siyonizmin’in yaptıklarını kabul etmeyen ve bu habere konu olan yaşlı teyzemizin mücadele azminin yarısı dünya liderlerinde olsaydı kesinlikle Filistin topraklarında bu ızdıraplar yaşanmazdı.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Kim ne kadar yaşar veya yaşamaz ancak Allah bilir ama İstanbullu Kuvvacı Kara Fatma zulme karşı sessiz kalmayarak tarihteki yerini aldı. Mücadelesini hem maddi hem de manevi olarak tam iki yıldır canını dişine takarak mücadele veriyor.

Kimi zaman boyunda Netanyahu ve Çin’i protesto eden pankart ile, kimi zaman el broşürü, kimi gazete haberleri ile cadde cadde ,sokak sokak gezerek bu zulmü daha çok kişiye duyurmaya çalıştı ve halende çalışıyor.

KUVVACI NENE :ŞU AN MAZLUM DÜNYA İÇİN KUNUMU GEREĞİ SUSMAK DURUMUNDA KALANLAR BANA DESTEK VERSİNLER ÇÜNKÜ KİMSE BENİ SUSTURAMAZ DEDİ.

Yıllardır kendi param ve imkanlarım Doğu Türkistan Türkleri ve Gazze’de zulme uğrayan insanlar için 9 dilde tercüme yaparak buralarda yaşanan baskı, zulüm ve katliamların daha çok kişiye duyurup bir çözüm yolu bulmak için canımı ortaya koyarak kendi parasal imkanlarım ile bir şekilde çalıştım.

Allah sağlık verdikçe de nerede olursa olsun kime karşı yapılırsa yapılsın her zaman ve her yerde kim zalimlik yaparsa onlara kaşı elimden geleni yapacağım. Bugüne kadar kimseden bir kuruş maddi destek talebinde bulunmadım. Ancak doğrusunu söylemek gerekirse maddi olarak bir zorluk dönemindeyim. İmkanı olan ve mazlumlara destek olmak isteyenler benimle temasa geçmelerini dilerim şeklinde konuştu.

SENİ UNUTMAYACAĞIZ İSTANBULLU KUVVACI KARA FATMA NENE…

Kimi zaman Karamürsel’in, kimi zaman Yalova’nın, kimi zaman İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluş törenlerinde onu elinde ya bir pankart, ya bir broşür,ya gazetede çıkmış ve zulme isyan eden bir haberinin çıktığı gazeteyi çevredeki insanlara dağıtarak zulmü daha çok kişiye duyurmak için saatlerce ayakta kaldı.

Ey Fatma Ragibe Kanıkurı Loğoğlu yani namı diğer İstanbullu Kuvvacı Kara Fatma senin Doğu Türkistan ve Gazze ‘li mazlumlar için yaptığın zulmü engelleyemiyorsanız bari onu diğer insanlar’ a duyurun sözünün gereğini en iyi şekilde yaptığına Allah indinde biz şahidiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)