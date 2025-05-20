Okul Müdürü Volkan Kumaş' a ve Koordinatör Öğretmen Döndü Topkaya ve çok sayıda projeye katılan öğrenci İstanbul Times Tv’den Hüseyin Çetiner’e önemli açıklamalar yaptılar.

OKUL MÜDÜRÜ EĞİTİMCİ VOLKAN KUMAŞ ŞUNLARI SÖYLEDİ

Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüm, Sayın Şube Müdürlerimiz, Kıymetli Okul Müdürlerimiz, Değerli öğretmen arkadaşlarım, Saygıdeğer Velilerimiz ve Sevgili öğrenciler

1850 yılında eğitim hayatına başlayan ve 175 yıldır aynı kararlılıkla ülkemizin geleceği gençlerimizi daha iyi yetiştirmek için eğitim ve öğretim adına bizden önce görev yapan tüm meslektaşlarımız gibi bizlerde Büyük Reşitpaşa Ortaokulu olarak faaliyetlerimizi sürdürmeye gayret ediyoruz.

Birazdan açılışını yapacağımız TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarında Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe, Sosyal Bilgiler, İngilizce ve Bilişim alanlarında olmak üzere toplam 20 projeyi 54 öğrencimiz 16 danışman öğretmenimiz nezaretinde hazırlayarak çalışmalarını sizler için sergilediler. Burada projelerini sunmanın heyecanı içerisinde sizleri bekleyen çocuklarımızın ileride daha başarılı çalışmalara imza atacaklarına inancımız tam.

Bilim Şenliğimizin açılışına teşrif eden ve bizleri yalnız bırakmayan siz değerli konuklarımıza, proje çalışmalarında emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarıma ve öğrencilerime, her türlü desteği veren velilerimize ve özellikle Bilim Fuarımızın gerçekleşmesinde büyük bir özveri ortaya koyan Fen Bilimleri öğretmenimiz Döndü TOPKAYA ya teşekkürlerimi sunuyorum.

Bilim şenliğimizin okulumuza, sorgulayan öğrenciler için merak ve öğretme gayretindeki öğretmenlerimiz için heyecan, getirmesini temenni ediyorum.

Kaynak: İstanbul Times Haber Haber Ajansı (İTHA)