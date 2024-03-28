Oy verilmeyecek başkan adaylarına dikkat çeken Araştırmacı Yazar Dr. Hüseyin Demir, Şahsa değil, topluma kazandıracak adaylara oy vermeyi denemeniz, belki bir çakıl taşı sahibi olmanızı beraberinde getirecektir ’dedi.

31 Mart seçimlerine dikkat çeken Araştırmacı Yazar Dr. Hüseyin Demir,’ Ölüm ile diğer tarafa mal gitseydi, dünyadaki çakıl taşını bile, size yol yapacağım diyerek öbür tarafa götürecek aziz hizmetkar başkan adaylarına dikkat edilmelidir.’ dedi.

31 Mart seçimlerinde Vatandaşların çok şanslı olduğunun altını çizen Araştırmacı Yazar Dr. Hüseyin Demir, ‘Size hizmet etmek için yola çıktığını söyleyen başkan adaylarının şu çalışmaları sizin için değil, kendileri içindir ve bu hareketleri sizin doğru adayları seçmeniz için bir pusuladır. Bakınız;

1) Rakiplerine iftira atmaları,

2)Bol bol yalan söylemeleri,

3)Mevcut başkan ise belediye bütçesinden hazırlattığı billboardları, rakibinin billboardlarını yırtarak asması,

4) Kendine oy vermeyecek olan belediye işçilerini vatandaşın iyiliği için işten çıkaracağını söylemesi,

5) Mitinge gelmeyen işçilerin işine son vererek, hak edene hakkını vereceğini söylemesi,

6)Yerel veya ulusal medyada rakibine karşı mücadele veren kendi tabirleri ile yiğitlere belediye kasasından hakları olmayan milyonları aktaran,

7) Rakiplerine açıklama fırsatı verdikleri malikanelerini, 600-1000 adetçik mülkünü, babalarının diğer tarafa götüremedikleri kalan arsaları vb.. takas tekliflerini büyük bir nezaket ile sergileyen,

8)Vatandaşın çilesini krediyle aldıkları milyonluk evlerin, daha milyonluk taksitlerinin olduğunu belirterek paylaşmaları,

9)Mal beyanında 3 yaşındaki çocuğunun doğum ile kazandığı milyonluk ziynet eşyası bile saklamadan şeffaf bir şekilde açıklamaları,

10)5 yıl vatandaşa bin bir zorluk çıkaran bürokratik işleyişi bahane edip, bu zorlukları vatandaştan, yasal olmayan yollarla daha çok para alarak aşan gayretleri,

11) Dikey ve bitişik nizamlı yapılar ile vatandaşları birbirlerine yakınlaştıran ve yükselten yapılar yapıyoruz diyerek İmar değişiklikleri yapan ve daha çok vatandaşın bundan istifade etmesi için kendilerini bundan mahrum bırakıp, yeşil ile iç içe çiftliklerde yaşama fedakârlığı gösterenler,

12) Vatandaşın her daim yanında olup onlara bol bol yardım kolileri dağıtıp üstü ile boğazda yalnız balık yeme fedakârlığı gösterenler,

13) Tusunami olma ihtimaline karşı Boğazın kıyındaki eski binalarda oturarak vatandaşı koruyan fedakarlığı gösterenler,

14)Hain tespitine çok önem verenler,

15) Zeki, çalışkan ve işinin ehli insanları yormamak adına hiçbir görevde olmamaları için gayret edenler,

Vb. sayısız mücadeleyi, vatandaş için verdiğini belirten dünya malına tamahkâr olan siyasiler, aslında iyi ile kötüyü ayırt etmek için önemli bir ayıraç oldukları için vatandaş çok şanslı! dedi.

Araştırmacı Yazar Dr. Hüseyin Demir: Milletin malına göz diken başkan adayları ve ekiplerine uyarıda bulundu.

Başkan adaylarına, İngiliz Krallığı’na bile borç veren bir serveti olan Lord Teshlid’in hazin hikayesini hatırlatan Araştırmacı Yazar Dr. Hüseyin Demir,’Millete hizmet etmek için çıktığını iddia eden başkan adaylarının dünya malına tamahkarlık etmeleri ile milleti sefalete sürükleme gafletine düşmeleri gibi bir tehlikeye karşı şu olayları daima unutmamalıdırlar. Lord Teshlid İngiltere'nin en zengin adamlarındandı,

Zaman zaman devlete bile borç veriyordu. Malikânesinde oldukça büyük ve korunaklı bir odayı servet kasası olarak kullanıyordu. Bu odadaki hazinesine girdiği bir gün yanlışlıkla bastığı bir düğme sonucu içerden kapı üstüne kilitlendi. Oda çok özel inşa edildiği için, ne kadar bağırıp çağırdıysa, yardım istediyse de sesini kimseye duyuramadı. . Günler sonra servet odasında cesedi bulunan Lord, bir şekilde parmağını kesmiş ve kanıyla servet odasının duvarına şu cümleyi yazmış: "Dünyanın en zengin insanı, açlıktan ve susuzluktan ölüyor!"... Oda içindeki altın ve sterlinler açlık ve susuzluğuna çare olmamıştır.

Benzer bir olayda da Lübnan'ın en zengin iş adamı Beyrut'u yüksekten görebileceği en güzel yerinde kendisine kâbir yaptırmış fakat seyahati sırasında Özel uçağıyla denize düşmüş ve özel kabire defnedilmesi için cesedinin bulunmasına milyonlar harcansa da sonunda uçağı bulunmuş ama cesedine ulaşılamamış ve bulunamamıştır.

İki olayında vatandaşa hizmet etmek için başkan adayı olanlara ibret olması gerektiğini belirten yazar demir, çok para, mülk derdindeyseniz gidin ticaret yapın, vatandaşların parasını çalıp hırsız olmayın, çaldığınızı diğer tarafa götüremezsiniz. Vatandaşın ahı size kalsa bile evlatlarınıza kalmaz. Hayır dua almaya bakın mal, mülk size bir şey kazandırmaz.’ dedi.