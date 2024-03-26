Mustafa Oktay Aksu: Kentsel dönüşümde İBB ve KİPTAŞ ile omuz omuza çalışacağız

Tapu mülkiyet sorunu ve kentsel dönüşüm sorunları ile ilgili vatandaşların bilgilendirildiği toplantıda konuşan Aksu, ‘Kentsel dönüşümde İBB ve KİPTAŞ ile omuz omuza çalışacağız’ dedi.

31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile saha çalışmaları programında bu kez Ferahevler Mahallesi’ndeki tapu mülkiyet ve kentsel dönüşüm sorunu yaşayan komşularıyla buluştu. Toplantıda ilk sözü alan CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, ‘İlçemizin en önemli sorunlarından birisi olan tapu mülkiyet sorunu ile onun peşinden gelen kentsel dönüşüm sorunlarımızı konuşmak üzere bugün bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle KİPTAŞ Genel Müdürümüz Sayın Ali Kurt’a toplantımıza katılarak bizlere vereceği bilgiler dolayısıyla teşekkür ediyorum. Tapu ve mülkiyet sorunumuzdan sonra en önemli sorunumuz eskiyen yapılarımızı yenilemek olacak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerinde, komşularımızın haklarının korunacağı, mağdur edilmeyecekleri güvenli konutlara kavuşacağı bir dönüşümden yana olacak ve komşularımızla birlikte bunun mücadelesini vereceğiz. Hiçbir komşumuzun bu konuda mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz’ dedi.

’25 yılda yapılmayanı 4,5 yılda yaptık’

Daha sonra söz alan KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kentsel dönüşüm sorununu siyaset üstü bir sorun olarak gördüğünü ve bu soruna vatandaş lehine bir anlayışla yaklaştığı ifade ederek, ‘KİPTAŞ İstanbul’un en önemli sorunu olan ve Sarıyer’de de elzem şekilde ihtiyaç duyulan kentsel dönüşüm konusuna yaklaşımımız bu şekildedir. KİPTAŞ olarak 25 yılda yapılmayanı 4.5 yılda gerçekleştirerek bir ilke imza attık. Dört buçuk yılda 10.500 konutu yenileyerek teslim ettik. Bu yenileme çalışmaları sırasında vatandaşlarımızın tamamıyla uzlaşarak ve sıfır sorunla dönüşümü gerçekleştirdik’ dedi.

KİPTAŞ’tan vatandaşa dönüşümde önemli kolaylıklar

Kentsel dönüşüm talebi olan ilçelerde özellikle yerel yönetimlerle iş birliği ve hak sahiplerinin kendi aralarında uygulanacak proje ile ilgili uzlaşması konusuna önem verdiklerini, güvenirliliği esas aldıklarını belirten Kurt, ‘Bu konuları netleştirdikten sonra projelerimizi hayata geçiriyoruz. Kent dönüşüm uyguladığımız bölgedeki vatandaşlarımıza kolaylıklar sağlıyoruz. Vatandaşın mağdur edilmeden dönüşüm sürecinin tamamlanması da bizim için çok önemli. KİPTAŞ öncülüğünde gerçekleştirilen kentsel dönüşümlerde, dar gelirli vatandaşların inşaat maliyetinin yüzde 60’ı, dar gelirli emeklilerimizin inşaat maliyetinin yüzde 65’i karşılanacak. 2 yıl vadeli faizsiz ödeme imkanı ya da 120 ay sabit taksitli kredi imkanı sağlanıyor. Riskli yapılardaki dar gelirli vatandaşlara 7000 TL, emeklilere 9.000 ek kira yardımı yapılıyor. Kiralık konut bulmakta zorlanan vatandaşlarımıza da kiralık konut imkanı sağlanıyor’ diye konuştu.

Aksu; Oylarımızı böldürtmeyelim, sandıklara sahip çıkalım, tam yol ileri

Vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlandığı toplantıda son olarak söz alan CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, ‘Sarıyer ve İstanbul’da partimizin en yüksek oyu alması bizlere İBB meclis çoğunluğunu kazandıracaktır. İBB ile el ele vererek komşularımızın kentsel dönüşüm ile ilgili yaşadıkları sorunu çözmek için çalışacağız. Oylarımızı böldürtmeyelim, sandıklara sahip çıkalım. Bunu için tam yol ileri diyorum’ dedi.