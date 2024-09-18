ÜLKENİN SİYASİ SOKAK GÜNDEMİNİ BELİRLEYEN KANAL: İSTANBUL TIMES TV ÖZEL YOUTUBE KANALI ...
Gazeteci yazar ve Tv Proğramcısı Hüseyin Çetiner'in 6 Şubat 2008 yılında kurup hizmete açtığı İstanbul Times Gazetesi, www.istanbultimes.com.tr ve İstanbul Times Tv Özel YouTube kanalı ile her gün 3 milyon civarında insanın gelişmeleri takip ettiği bir medya organını kurup halk odaklı özgür bir şekilde yayın yapıp halkın doğru bilgi almasını sağladı.
İstanbul Times Haber Merkezi - Mehmet Osmanoğlu
Gazeteci yazar ve Tv Programcısı Hüseyin Çetiner'in İstanbul Times Tv YouTube ve İstanbul Times tv Face Book mecralarında yayınlanan ve Bakırköy Özgürlük meydanında yapılan sokak röportajında sorulan sorulara cevap veren bir seçmen ilginç tespitlerde bulunarak eğer bu süreçte ülkemizin başında Erdoğan değilde başka birisi olsaydı ülkemizde Irak ve Suriye gibi şimdi üçe bölünürdü iddiasında bulundu.
İlgili sokak röportajını izlemek için : İstanbul Times Tv Özel YouTube kanalımızda ve İstanbul Times Tv Face Book hesabımızda izleyebilirsiniz. Sizde videoyu izledikten sonra kendi yorumunuzu videonun anltına yazabilirsiniz.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner