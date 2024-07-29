Beylikdüzü Belediyesi ve American Life Dil Okulları iş birliğiyle Yaşam Vadisi’nde düzenlenen “Coffee Talks” programında, kendi düzeylerinde İngilizce bilenlerle bir araya gelen katılımcılar, yalnızca İngilizcenin konuşulduğu etkinliklerde, çeşitli oyunlarla ve müzik dinletileriyle hem dil düzeylerini gördüler, hem de keyifli bir gün geçirdiler.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Vatandaşları yabancı dil konuşmaya özendirmek amaçlandı

Yoğun ilgi gören programda katılımcılar, seviyeleri belirlendikten sonra gruplara ayrılarak kendileri için hazırlanan alanlara geçtiler. Birer sınıf işlevindeki bu alanlarda, moderatörler eşliğinde kendi düzeyindeki katılımcılara tanışmaya gelenleri sohbet, çeşitli oyunlar ve İngilizce şarkılar bekliyordu. Ücretsiz olarak gerçekleşen etkinlikte her yaştan vatandaşları yabancı dil konuşmaya özendirmek amaçlandı.

Kaynak ; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)