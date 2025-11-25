Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, belediye meclis üyeleri ve müdürler 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında ilçedeki eğitim kurumlarını ziyaret ederek öğretmenlerin gününü kutladı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Belediye, bu yıl anlamlı bir uygulamaya imza atarak ilçede görev yapan tüm öğretmenler adına TEMA Vakfı aracılığıyla Erzincan’da 4 bini aşkın fidan dikimi gerçekleştirdi. Ziyaretlerde öğretmenlere bağış sertifikaları ve hediyeler takdim edildi.

“Yaptığınız iş çok kıymetli ve kutsal”

Okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında, açtığı yolda nesiller yetiştirmek öğretmenlerimizin elinden geçiyor.

O yüzden yaptığınız iş çok kıymetli ve kutsal. İnşallah daha aydınlık günler gelecek ve bunda da sizin katkınız çok fazla. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

