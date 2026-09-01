DENİZLERDE AV YASAĞI KALKTI, İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN, BALIKÇILARLA “VİRA BİSMİLLAH” DEDİ!

“Vira Bismillah” sözleriyle balıkçıları selamlayan Aslan, “Ekrem Başkanımızın her zaman vurguladığı gibi: ‘Denizlerimize ne kadar cömert davranırsak, onlar da soframıza o kadar cömertlik katar.’ İstanbul bir deniz kentidir; balıkçılık ise bu kadim şehrin ruhudur, en köklü mirasıdır. Bu mirası korumak, hem denizcimizin emeğinin hakkını vermek hem de 16 milyon İstanbullunun sofrasına bereketli ve taze balığı ulaştırmak boynumuzun borcudur” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

ASLAN; “2019’DAN BU YANA DENİZLERİMİZİ KADERİNE TERK ETMEDİK, BALIKÇIMIZIN YANINDA DİMDİK DURDUK”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, av yasaklarının bitmesi ile yeni sezona başlayan balıkçılarla buluştu. Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde düzenlenen geleneksel sezon açılış töreninde balıkçılarla bir araya gelen Aslan, hem onlarla sohbet etme hem de sezonun ilk tezgahlarındaki bereketi görme fırsatı buldu. Sezon açılışı için düzenlenen programda balıkçı esnafına, dernekler ve sektör temsilcilerine hitaben bir konuşma yapan Aslan’a İBB Bürokratları, meclis üyeleri ve sektör temsilcileri de eşlik etti.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, konuşmasında şunları ifade etti;

“Ekmeğini denizden çıkaran kıymetli balıkçılarımız, Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. 15 Nisan’da başlayan av yasağı bu gece sona eriyor; ağlar yeniden mavi sulara bırakılıyor. Bu gece buraya, kalbi daima İstanbul’la ve Karadeniz’in, Marmara’nın mert insanlarıyla atan; 1.5 yılı aşkındır hukuksuz biçimde Silivri’de tutulan Ekrem Başkanımızın selamlarını getirdim. Hepiniz çok iyi bilirsiniz; Ekrem Başkanımız her sezon açılışında aranızda olur, omuz omuza mezata katılır, ilk siftahı sizinle yapardı. Bugün bedenen aramızda olmasa da aklı, kalbi ve inancı burada, tam yanımızdadır. Adaletin tecelli edeceği ve Başkanımızın yeniden burada olacağı günler yakındır.”

“2019’DAN BU YANA DENİZLERİMİZİ KADERİNE TERK ETMEDİK, BALIKÇIMIZIN YANINDA DİMDİK DURDUK”

“Ülkemiz neredeyse 8 yıldır derin bir ekonomik krizden geçiyor. Sağlıklı, nitelikli ve protein dolu gıdaya erişim ne yazık ki güçleşti. Bu yükün ağırlığını ise en çok ailelerimiz ve evlatlarımız hissediyor. Oysa bizim topraklarımız da denizlerimizi de çok bereketlidir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere çizdiği o büyük vizyonda belirttiği gibi: ‘Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız’ Bizler de Cumhuriyetimizin kurucusunun bu öğüdünü rehber edinerek; Marmara’mızı, Boğaz’ımızı ve deniz emekçilerimizi korumayı en temel görevimiz biliyoruz. 2019’dan bu yana denizlerimizi kaderine terk etmedik, balıkçımızın yanında dimdik durduk: İştirakimiz İSYÖN A.Ş. güvencesiyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen su ürünlerini haftanın 7 günü şeffaf ve adil bir mezat sistemiyle buluşturuyoruz.”

“16 MİLYON İSTANBULLUNUN SOFRASINA BEREKETLİ VE TAZE BALIĞI ULAŞTIRMAK BOYNUMUZUN BORCUDUR”

“Hal kompleksimizde yılda 50-60 bin ton su ürününün işlem görmesini sağlayarak sektörün can damarı olmaya devam ediyoruz. Soğuk hava depolarımız ve kesintisiz buz tedarikimizle emeğinizin değerini, ürünün tazeliğini koruyoruz. İşleme ve Değerlendirme Tesisimiz aracılığıyla su ürünlerimizi ihraç ediyor, hem üreticimizin kazanmasını hem de ülke ekonomisine katkı sağlanmasını destekliyoruz. İleri teknoloji biyolojik arıtma tesislerimizle denizlerimizi temizliyor, deniz ekosistemini koruyoruz.

Dahasını da yapacağız. Ekrem Başkanımızın her zaman vurguladığı gibi: ‘Denizlerimize ne kadar cömert davranırsak, onlar da soframıza o kadar cömertlik katar.’ İstanbul bir deniz kentidir; balıkçılık ise bu kadim şehrin ruhudur, en köklü mirasıdır. Bu mirası korumak, hem denizcimizin emeğinin hakkını vermek hem de 16 milyon İstanbullunun sofrasına bereketli ve taze balığı ulaştırmak boynumuzun borcudur.”

“HAYDİ RASTGELE, VİRA BİSMİLLAH!”

“Yeni sezonun ağlarınızı bereketle doldurmasını, tezgahlara bolluk, hanelere sağlık getirmesini diliyorum. Pruvanız neta, rüzgarınız kolayına olsun. Yolunuz açık, bahtınız ak olsun. Haydi rastgele, Vira Bismillah!”

Konuşmanın ardından esnafları ziyaret eden Aslan, işlerinde başarılar diledi. Program sektör temsilcileriyle çekilen toplu anı fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)