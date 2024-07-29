GÖZLEME YEMEK İÇİN ÇATALCA İHSANİYE MAHALLESİ (KÖYÜ) KIRKLARELİ-SARAY ÇIKIŞINDAKİ TİNY HOUSE'YE GELİN KENDİNİZE ÖZEL NEFİSSS GÖZLEMEYİ SİPARİŞ EDİN...
Tiny House'nin samimiyeti ve bölgenin tabi güzelliği içinde doğa ile içiçe bir yerde ahşap ve toprağın rahatlatan birleşimi içinde nefis bir gözleme yemek isterseniz sizde bu mekana mutlaka uğrayın odun ateşi ile semaverde pişen çay ile nefis gözlemenizi yiyebilirsiniz ...
Yolunuz Çatalca İhsaniye Mahallesi (Köyü) ne düşere mutlaka Kırklareli- Saray İhsaniye çıkşında sol kol üzerinde kısa bir mola verin ve gözlemenizi yedikten sonra sağlıkla yolunuzu devem edin...
Kaynak; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner