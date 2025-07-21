MEHMET MURAT ÇALIK,BUĞRA GÖKÇE, MUHİTTİN BÖCEK GİBİ HASTA OLANLAR BAŞTA OLMAK ÜZERE BÜTÜN TUTUKLULAR HEMEN SERBEST KALMALI YARGILAMA TUTUKSUZ YAPILMALIDIR….

Hiç kimse yolsuzluk yapanlar yargılanmasın demiyor,ancak yargı davet etse kendileri gidip ifade verecek başkanları ve bürokratları şafak operasyonları ile sanki terör örgütü mensupları gözaltına alınmış gibi bir muamele yapılması ve akabinde de tutuklanmalarının İstanbul’a ve Türkiye’ye hne faydası var ?

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANI MEHMET MURAT ÇALIK’IN ANNESİNİN O MEŞHUR FOTOSU YÜREKLERİ DAĞLADI

Mehmet Murat Çalık Silivri cezaevinde iken Yani Beylikdüzü’ndeki ailesine 25-30 Km. Lik mesafede iken hangi ihtiyaç ve gerekçe ile İzmir’e nakledilmesi kamuoyuna açıklanmadı…

Annesi İstanbul’dan İzmir’e 600 Km. Uzağa gidip oğlu’nun yanında durmak için bir anne yüreği ile hareket ediyor. Annenin dışarıda bir bankta oturup oğluna baktığı kare Ak Partili bir çok kişiyi bile haklı olarak çileden çıkardı.

Aliya izzetbegoviç’in dediği gibi her şey bittiğinde hatırlatacağımız tek şey düşmanlarımızın yaptıkları değil dostlarımızın ne söylediğidir sözü’nün hakkını veren Fatih Belediye başkanı Mehmet Ergün Turan,Eski Ak Parti Gaziantep Milletvekili gazeteci Şamil Tayyar ve Ak Parti Milletvekili Mücahit Birinci ve vicdan sahibi bir çok Ak Partili iki kere kanser tedavisi gördüğünü ve şu an 3. Kez kanser’e yakın olduğunu ifade ederek M. Murat Çalık’ın yargılaması tutuksuz yapılsa ülkeye ne zararı olur diye soruyorlar.

Her hangi bir rapora bile gerek olmadan mahkeme acilen bir ara karar vererek sağlık sorunları nedeni ile Çalık’ın yargılaması tutuksuz yapılacak derse toplumun % 99 ‘un memnun olacağı bellidir…

Bu tutuklamanın devam etmesinde en çok zararı Ak Parti ve adalet sistemi görüyor…

Kimse M.Murat Çalık ve diğer tutuklular yargılanmasın demiyor…Bu yargılamalar sonucunda İmamoğlu ve diğer başkanlar suşsuz bulunursa haksız olarak yattıkları hapis cezaları ne olacak ?

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)