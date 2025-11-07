Beylikdüzü Belediyesi, çevreyi koruma ve çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda Beykent Üniversitesi iş birliğiyle “Çevre Koruma Farkındalık Etkinliği” düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden oluşan 25 kişilik grup, Beylikdüzü Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü saha ekipleriyle birlikte Adnan Kahveci Mahallesi’nde mıntıka temizliği gerçekleştirdi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

“Dünyaya çöplerimizi değil, anılarımızı bırakalım” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, hem çevreyi temizledi hem de vatandaşlar ve esnaflarla iletişim kurarak çevre temizliğinin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Vatandaşlar ve esnaflardan yoğun ilgi gören öğrenciler, Beylikdüzü halkına çevreyi temiz tutma çağrısında bulunarak örnek bir farkındalık çalışmasına imza attı.

“Çevre farkındalığını çocuk yaşta kazanmak çok önemli”

Çevrenin herkesin ortak yaşam alanı olduğunu vurgulayan Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serap Özbaş, etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: Uygulamalı eğitim her zaman daha güçlü bir farkındalık yaratır. Bugün öğrencilerimiz için zor ama bir o kadar da öğretici bir deneyim oldu.

‘Ağaç yaş iken eğilir’ derler; çevre farkındalığını çocuk yaşta kazanmak son derece önemlidir. Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerimizin çoğu mezuniyet sonrası kreşlerde görev alıyor. Bu sayede, edindikleri çevre bilincini küçük çocuklara da aktarabilecek ve onların doğayı koruma, sorumluluk bilinciyle yetişmelerine katkı sunacaklardır. Bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yaptığı ve çevre bilincinin gelişimine katkı sunduğu için Beylikdüzü Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz”

Beylikdüzü Belediyesi, çevre bilincini artırmak amacıyla yıl boyunca temizlik, geri dönüşüm ve farkındalık çalışmalarını sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)