CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ALİ GÖKÇEK: “BU ÖLÜM, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NIN ÜZERİNE KARA BİR GÖLGE GİBİ DÜŞMÜŞTÜR”SORUMLULAR HESAP VERMEDEN BU DOSYA KAPANMAMALIDIR”

İdealist bir eğitimcinin, öğrencileri için, ilçesinin çocukları için mücadele ettiğin kaydeden CHP’li Gökçek, “İbrahim Kılıçer yokluklar içerisinde bir kütüphane kurdu, bilimi, eğitimi, çocukların geleceğini savundu. Ancak bu mücadelesi siyasi hesaplara, kişisel çıkar çatışmalarına kurban edildi. Görevden alınması, yalnızca bir bürokratik işlem değildir. Bu trajediyi yaratanlar, bu sorunun muhatabıdır.”

“HESAP SORMAK BOYNUMUZUN BORCU”

Bu olayın, yalnızca bir kişinin dramı olmadığını, eğitimde adaletin, liyakatin, vicdanın çöküşü olduğunu belirten Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İbrahim Kılıçer’in ardından geride biri engelli üç çocuk kaldı. Bu çocukların babasız kalmasına neden olan sürecin üzeri örtülemez. MEB, bu ölümün gölgesinden ancak gerçekleri açıklayarak kurtulabilir. Şeffaflık, hesap verebilirlik ve vicdan bu ülkenin eğitim politikalarının temeli olmalıdır. Siyasi baskılarla eğitimcileri sindirmeye çalışan bu zihniyetle sonuna kadar mücadele edeceğiz. İbrahim Kılıçer’in hayatı, bu ülkede liyakatle değil, sadakatle yönetilmenin bedelini bir kez daha göstermiştir. O bedelin hesabını sormak, hepimizin boynunun borcudur.”

SİYASİ BASKI VEYA TALİMAT MI?

CHP’li Gökçek, soru önergesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e şu soruları yöneltti:

-Eğitimci İbrahim Kılıçer hangi tarihte ve hangi gerekçeyle görevden alınmıştır?

-Kılıçer’in, öğrencilerin ve emeklilerin faydalandığı KOP Astronomi Kütüphanesi’nin kapatılmasına karşı çıktığı için görevden alındığı iddiaları doğru mudur?

-Eskil Kütüphanesi’nin yerine kebapçı açılması kararını kim veya kimler almıştır?

-Bu süreçte siyasi baskı veya talimat rol oynamış mıdır?

-Bakanlık, bu trajedinin tüm boyutlarını ortaya çıkaracak idari ve hukuki bir soruşturma başlatacak mıdır?

