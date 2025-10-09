Basın Platformu yönetim kurulu, yeni sezon öncesinde Beylikdüzü Narzen Restaurant’ta bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılının son döneminde ve 2026 yılı başlangıcında planlanan geziler, çalıştaylar ve özel etkinlikler ele alındı. Ayrıca platformun büyük ilgi gören dergisinin 3. sayısına ilişkin hazırlık süreci değerlendirildi.

Yönetim kurulu üyeleri, toplantıda yerel basının gelişimi, sektörel dayanışmanın güçlendirilmesi ve yeni döneme yönelik hedefler konusunda fikir alışverişinde bulundu. 2026 yılı için planlanan etkinlik takvimiyle birlikte, basın camiasında birlik ve üretkenliğin ön planda olacağı bir dönem hedeflendi.

M. Remzi Tanış: “Basın Platformu, ortak aklın ve dayanışmanın adresidir”

Toplantıda söz alan Basın Platformu Yönetim Kurulu Başkanı M. Remzi Tanış, yayınlanacak olan üçüncü dergi sayısının yalnızca bir yayın değil, aynı zamanda mesleki dayanışmanın da yansıması olacağını belirtti.

“Basın Platformu, sadece bir platform veya yayın organı değil; ortak aklın ve dayanışmanın adresidir. Üçüncü sayımızda önceki sayılarımızda ki gibi mesleğimizin saygınlığını artıracak, topluma dokunan ve basın camiasını temsil eden güçlü içeriklerle yer alacağız. 2026 yılına adım atarken, birlikte üretmenin ve paylaşmanın gücünü bir kez daha göstereceğiz.”

Tanış ayrıca, önümüzdeki dönemde yapılacak etkinliklerin önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

“Yeni yılda farklı şehirlerde düzenleyeceğimiz geziler ve çalıştaylarla hem birbirimizden besleneceğiz hem de mesleki dayanışmayı güçlendireceğiz. Basın Platformu, samimiyetin ve üretkenliğin simgesi olmaya devam edecek.”

Yazar Arzu Samat’a Kitap Kutlaması

Toplantıda ayrıca, yönetim kurulu üyelerimizden Arzu Samat’ın Dorlion Yayınları’ndan çıkan “Doğu Ruh Batı Akıl” adlı kitabının yayımlanması dolayısıyla özel bir kutlama gerçekleştirildi. Basın Platformu üyeleri, Arzu Samat’ın bu önemli başarısını kutlamak amacıyla kutlama pastası keserken, tekrardan Basın Platform’u olarak kendisine başarılarının devamını diledi.

2026’ya Güçlü Başlangıç

Toplantı sonunda, 2025’in son günlerinden itibaren başlayacak etkinlik takvimi ve 2026 yılı projeleri netleştirildi. Yönetim kurulu üyeleri, yeni sezona birlik ve dayanışma içinde hazırlanmanın önemine dikkat çekerek, Basın Platformu’nun daha geniş kitlelere ulaşması için ortak çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

