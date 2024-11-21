Zeytinburnu Belediyesi’nin gelenekselleşen ‘Fotoğraf Yarışması’nın kazananları belli oldu. Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen yarışmada 420 bin TL’lik para ödülü dağıtılacak. Zeytinburnu’nu en iyi anlatan karelerin kıyasıya mücadele ettiği yarışmada, ‘Serbest’ ve ‘Foto Öykü’ ve ‘Drone’ olmak üzere 3 kategoride eserler katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Vakfı (TFV) desteği ile yapılan 14. Fotoğraf Yarışması’nın seçici kurulunda ise; ünlü foto muhabiri Coşkun Aral, fotoğraf sanatçıları İzzet Keribar, Leyla Emektar, Süleyman Gündüz ve Mustafa Yılmaz yer aldı.

DERECEYE GİREN YARIŞMACILARA 420 BİN TL PARA ÖDÜLÜ

Serbest kategoride birinci olan esere 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 20 bin TL para ödülü verilirken, 1 esere 20 bin TL’lik Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü, 5 esere 8 bin TL’lik mansiyon ödülü ve 20 esere de 4 bin TL’lik Sergilenmeye Değer Eser ödülü dağıtılacak. Foto Öykü kategorisinde ise; birinciye 60 bin TL, ikinciye 50 bin TL ve üçüncüye 30 bin TL para ödülünün yanı sıra 1 esere 20 bin TL’lik Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü, 5 esere 16 bin TL’lik mansiyon ödülü ve 10 esere de 6 bin TL’lik Sergilenmeye Değer Eser ödülü verilecek. Bu yıl yarışmaya ilk defa giren ‘Drone’ kategorisinde ise; birinciye 50 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye 20 bin TL para ödülü belirlenirken aynı kategoride 5 kişiye 8 bin TL mansiyon ödülü, 10 kişiye ise 4 bin TL’lik sergileme ödülü dağıtılacak.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri; 7 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’da Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen törende takdîm edilecek.

Kazananların Tam Listesi İçin TIKLAYIN…

https://zeytinburnu.istanbul/wp-content/uploads/2024/11/Fotograf-Yarismasi-Sonuc-Bildirgesi-2024.pdf

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)