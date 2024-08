Sosyal belediyecilik alanında çalışmalarına hız kesmeden devam eden Esenyurt Belediyesi, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi ve kavurma yardımında bulunmaya devam ediyor. Yıldız Aşevi’ne gelerek çalışmaları denetleyen Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer ilçe genelinde çalmadık kapı bırakmayacaklarını ve dezavantajlı grupların her zaman yanında olacaklarını vurguladı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner -Esenyurt - İstanbul

Başkan Özer burada yaptığı açıklamada; “Burada verdiğimiz hizmet sağlıklı yaşam için bir ihtiyaçtır. Uluslararası kurallara göre bu ihtiyaçların devlet tarafından karşılanması gerekir. Maalesef uzun süredir sosyal devlet anlayışında sorunlar yaşıyoruz ve bu boşluğu sosyal belediyecilik yoluyla biz belediyeler gidermeye çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Bu bir lüks değil”

Konuşmasında herkesin insan onuruna yakışır bir şekilde yaşama hakkı olduğunu vurgulayan Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, şunları söyledi: “Biliyorsunuz, maalesef etin kilosu bin liraya dayandı. Bu yüzden herkes kasaptan ya da pazardan et alamıyor. Ancak herkesin bu ülkede, bu şehirde insan onuruna yakışır bir şekilde yaşama hakkı var. Birleşmiş Milletler'in kurallarına göre her insanın biyolojik olarak hayatta kalabilmesi için günlük alması gereken protein miktarı belirlenmiş durumda. Bu bir lüks değil; sağlıklı bir yaşam için zorunlu bir ihtiyaçtır. Uluslararası kurallara göre de bu ihtiyaçların devlet tarafından karşılanması gerekir. Maalesef uzun süredir sosyal devlet anlayışında sorunlar yaşıyoruz ve bu boşluğu sosyal belediyecilik yoluyla gidermeye çalışıyoruz.”

“Komşusu açken tok yatan bizden değildir”

Göreve geldikleri günden bu yana, dezavantajlı gruplara ve yoksullara yönelik hummalı bir çalışma yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Özer, şu ifadeleri kullandı: “Özellikle muhtaç durumda ve açlık sınırının altında olan hemşehrilerimize destek vermeye çalışıyoruz. Hem dinimizde hem de geleneklerimizde 'komşusu açken tok yatan bizden değildir' düsturu vardır. Bu nedenle, belediye hizmetleri kapsamında asfalt dökerken, kaldırım yaparken, park açarken aynı zamanda dezavantajlı grupları ve yoksulları da düşünmek zorundayız.

Bugün de bu sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Gördüğünüz bu on bin ihtiyaç kolisi ile on bin kavurma paketi, yaklaşık on gün içinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Şimdiden hepsine afiyet olsun diyorum. Belediyemizin bu türden hizmetleri kesintisiz bir şekilde devam edecek. ‘Sosyal Belediyeciliğin Kalbi Esenyurt’ mottomuzu hayata geçirene kadar çalışmalarımızı durup dinlenmeden sürdüreceğiz.”

Kaynak. İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)