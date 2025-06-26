Esenyurt’un Atıkları Yapay Zeka Destekli Akıllı Sistem ile Toplanacak!

Yeni araçların devreye girmesiyle birlikte Esenyurt’ta temizlik çalışmaları daha verimli ve sürdürülebilir hale geldi. Modern teknolojiyle donatılan araçlar, atık toplama sürecinde Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’un devreye aldığı yapay zeka destekli denetim sistemleriyle çalışacak. Böylece hem çöp toplama süreci şeffaf bir şekilde izlenebilecek hem de kaynak israfı önlenecek.

Başkan Vekili Aksoy’dan Bakan Kurum’a teşekkür...

Yeni sistemi basına tanıtan Başkan Vekili Can Aksoy, Bakan Kurum’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek yeni araçların ilçeye sağlayacağı katkıya dikkat çekti. Aksoy, “Esenyurt Belediyesi olarak atık çöp sistemini çöp olmaktan çıkarıyor, atık yönetim sistemi haline getiriyoruz. Sistem yapay zeka ve kamera teknolojileri ile desteklenerek tam denetim sağlanacak” dedi.

“Temizlik filomuzu yeniledik”

Belediyenin atık kiralama yöntemleri yerine kendi atık filosunu kurduğunu belirten Aksoy şöyle devam etti: “Sayın Bakanımızın büyük desteğiyle araçlarımızın ilk partisini teslim aldık. Geri kalan filonun tamamlanmasında İller Bankası kredileri kullanılarak sıfır kilometre araçlarla temizlik filomuzu yeniledik. Yeni nesil motorlarla donatılan araçlar hem çevre dostu hem de daha az yakıt tüketiyor. Ayrıca ekonomik ömürleri de daha uzun. Araçlarımız 24 saat esasına göre çalışacak. Bu yatırımlar sayesinde belediyemiz önemli ölçüde tasarruf sağlayacak.”

Esenyurt’a yapay zeka destekli şeffaf atık yönetimi!

Teslim alınan araçlarda ön, iç ve arka kasa kameraları yer alacak. Bu sistemle atıkların döküm, toplama ve tonaj bilgileri yapay zeka ile takip edilerek kayıt altına alınacak. Bu sayede fazla gösterilen hak ediş bedelleri engellenerek hem ekonomik kayıplar önlenecek hem de atık yönetim süreci şeffaflaştırılacak. Mobil uygulamalar ve internet üzerinden vatandaşların da bu süreci takip edebileceği sistemler üzerinde çalışıldığını belirten Aksoy, “Hedefimiz, Esenyurt’un çöp sorununu bilimsel, izlenebilir ve hesap verebilir bir yapıya kavuşturmak. Sıfır atık projeleri ile hem araçlarımızın yükünü hafifletmek hem de geri dönüşümü artırmak istiyoruz” diye konuştu.

“Esenyurt En Güzeline Layık”

Yeni temizlik filosu sayesinde Esenyurt’ta temizlik hizmetlerinin kalite standardının yükseleceğini söyleyen Aksoy, bu projeyi uzun soluklu bir şekilde sürdüreceklerini ve elde edilen sonuçları kamuoyu ile paylaşacaklarını belirtti. “Esenyurt en güzeline layık” diyen Aksoy, projeye destek veren tüm vatandaşlara teşekkür ederek, şeffaf, bilimsel ve sürdürülebilir temizlik hizmetleri için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)