ÖZER:HİÇ BİR ÖRGÜTE ÜYE OLMADIM VE DESTEK VERMEDİM DEDİ…

Esenyurt Belediye başkanı Prof.Dr. Ahmet Özer terör örgütüne üye olup destek verdi davadan dolayı tahliye oldu. Bir çok uzman Özer bu davadan beraat etmemiş olsa bile tutuklamanın kaldırılması ile İstanbul Valiliğinin hemen Esenyurt Belediye Meclis Üyelerinin toplanıp kendi aralarında bir başkan vekili seçmeleri gerektiğini söylüyorlar.

DEMOKRATİK BİR REJİMDE KAYYIM ZATEN ANTİDEMOKRATİK BİR UYGYULAMA İDİ TERÖR BİTTİĞİNE GÖRE BU KARA LEKEYİ ACİLEN HUKUK SİSTEMİMİZDE ÇIKMASI GEREKİR…

Demokratik seçimle iş başına gelen belediye başkanlarını yargı kararı olmadan rakip partinin atamış olduğu içişleri bakanının iki dudağı arasına bırakılması kabul edilebilir değil. Yapılması gereken en doğru yol ve yöntem Esenyurt, Şişli, Mardin, başta olmak üzere kayyum atanan bütün belediye başkanları görevine iade edilmesi gerekir. Eğer başkan bütün yargı kararlarının tamamlanmış ise o zamanında meclisin kendi içinde bir başkan seçmesi sağlanıp demokrasiye uygun bir yönetim tarzını benimsemek faydalı olur.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)