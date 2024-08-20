Toncoin (TON) Yatırımcıları İle İlgili Önemli Detaylar!

Son zamanlarda kripto para birimlerinde yukarı yönlü bi hareket gördük. Bu durum yatırımcının bir nebze olsun nefes almasını sağlamış olsa da piyasada dikkat çeken farklı altcoin’ler de var gibi görünüyor ve bunlardan biri de Toncoin (TON).

Toncoin’in Dikkat Çeken Fiyat Hareketleri

Kripto para haber siteleri BITCOINHABER.NET ve BH NEWS’te de ifade edildiği gibi IntoTheBlock verilerine göre, TON yatırımcılarının %83,76’sı şu an kârda. Yazım sırasında 6,75 dolar civarında işlem gören TON için yatırımcıların ortalama alış fiyatı 1,76 dolar. Yalnızca %0,66’lık küçük bir grup zararda. Karlı yatırımcıların toplam varlık değeri yaklaşık 28,25 milyar olarak hesaplanıyor, bu da TON ekosisteminde olumlu bir yatırım görünümü olduğunu gösteriyor.

TON’un fiyatındaki yükselişin devam etmesi durumunda, altcoin’in fiyatı 7 dolar seviyesini geçebilir ve momentum sürdüğü takdirde 9 dolara yaklaşarak hatta 10 dolar seviyesini aşabilir. 4 saatlik teknik göstergeler, Toncoin’in güçlü bir yukarı yönlü trend içinde olduğunu gösteriyor. MACD göstergesi boğa sinyali veriyor; MACD çizgisi sinyal çizgisini aşmış durumda ve histogram barlarındaki artış boğa momentumunun güçlendiği anlamına geliyor.

Toncoin (TON) Nedir?

Toncoin (TON) aslında bir kripto para birimidir ve Telegram Open Network (TON) adlı bir blok zinciri ağı tarafından kullanılır. Toncoin, başlangıçta Telegram'ın kurucuları tarafından geliştirilen bir projenin parçası olarak tasarlandı. Ancak, Telegram ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki hukuki sorunlar nedeniyle, Telegram bu projeden çekilmek zorunda kaldı. Proje daha sonra bağımsız geliştiriciler tarafından devralındı ve Toncoin, Telegram ile resmi bir bağlantısı olmayan bağımsız bir varlık olarak faaliyet göstermeye başladı.

Öte yandan TON, blok zinciri teknolojisini kullanarak yüksek işlem kapasitesi ve hızına ulaşmayı hedefler. Ayrıca, akıllı sözleşmeler ve merkezi olmayan uygulamalar (DApps) için de destek sunar, bu da geliştiricilere kendi uygulamalarını ve hizmetlerini platform üzerinde oluşturma imkanı verir.

Bunlara ek olarak Toncoin, özellikle teknolojik altyapısı ve düşük işlem maliyetleri ile dikkat çekmektedir. Ancak her kripto para birimi gibi, Toncoin yatırım yapmadan önce detaylı bir araştırma yapılmasını gerektirir.

Kaynak: https://www.bitcoinhaber.net/toncoin-piyasada-yukselis-gosteriyor/