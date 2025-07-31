Esenyurt’ta Öğrenciler ve Engelliler İçin Örnek Uygulama: Renkli Çizgilerle Güvenli ve Eğlenceli Alanlar

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Özellikle okul önlerinde yapılan yaya yolu çizgi çalışmalarıyla öğrenci güvenliğini ön planda tutan belediye, aynı zamanda okul bahçelerinde spor ve oyun alanı çizgilerini yenileyerek çocukların eğlenceli vakit geçirmesini sağlıyor. Bazı okullarda sek sek gibi oyun alanı çizimleri sayesinde öğrenciler, ders aralarında hareket ederek keyifli anlar yaşıyor.

Engellilerin hayatını kolaylaştıran çizgiler!

Engelli bireyleri de unutmayan Esenyurt Belediyesi, yaşamlarını kolaylaştırmak için bina önlerine "Engelli Aracı Park Yeri" işaretleri çiziyor. Özellikle park yeri konusunda sıkıntı yaşayan engelli vatandaşların taleplerine karşılık veren ekipler, evlerin önüne özel park alanları oluşturarak büyük bir sorunu ortadan kaldırıyor.

Bu hizmetten memnun kalan vatandaşlar, desteklerinden dolayı Esenyurt Belediyesi’ne teşekkür ederken, aynı uygulamadan yararlanmak isteyen engelli bireyler 444 0 411 numaralı çağrı merkezinden başvuru yapabiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)