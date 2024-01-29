Başkan Kayabaşı : Başakşehir 31 Mart'tan Sonra Bambaşka Bir Sabaha Uyanacak
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, yerel seçim çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Halkın teveccühünün kendilerini motive ettiğini belirten Başkan Kayabaşı:" Bu yerel seçimlerde Başakşehir'e bambaşka projelere geliyoruz"dedi.
Gerçekleştirdiği özverili çalışmalarıyla her kesimin takdirini toplayan Başkan Kayabaşı, yaklaşan yerel seçimlerle ve çalışmalarıyla ilgili genel bir değerlendirmede bulundu. Saha çalışmasına büyük önem verdiğini belirten Başkan Kayabaşı, gerçekleştirmek istediği projelerle Başakşehir'in İstanbul göz bebeği olacağını söyleyen Kayabaşı:" Kurum ve kuruluş ziyaretlerine devam ediyoruz.
Her zaman mahalle sakinleri ile bir araya gelerek sorun, öneri ve taleplerini bizzat dinliyoruz. Uzun uzadıya esnaf ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Her zamanki gibi halkımızla bütünleşip, halkımızla birlikte yürüyoruz.
Plan ve projelerimizle büyük fark atıyoruz. Başkan adayımız Mesut Öksüz ile mesai mefhumu gözetmeksizin halkımız için, Başakşehirimiz için çalışıyoruz.
Ben eminim ki Başakşehir 31 Mart günü bu zulme dur diyecek ve Başakşehir Belediyesi'ni işin ehli olan CHP'ye teslim edecektir. Başakşehir 1 Nisan günü bambaşka bir Başakşehir'e uyanacaktır"dedi.