İSTANBUL’A ÖZGÜ ATALIK TOHUMLAR BURADA ÜRETİLECEK

Merkezde; atalık tohumların uygun koşullarda muhafazası ve üretiminin yapılarak tohumların yenilenmesini sağlamak, bu tohumlardan elde edilen fideleri, isteyen çiftçilere ve hobi amaçlı üretim yapan vatandaşlara ücretsiz vererek üretim yapılmasının amaçlandığını vurgulayan İmamoğlu, “Burada muhafaza edilen türlerin, özellikle İstanbul'a ait türler olması ve yakın bölge ait türler olması konusunda da hassasiyet gösteriliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İMAMOĞLU’NDAN ÇAĞRI: VATANDAŞLARIMIZ, BURAYA İLGİLERİNİ EKSİK ETMEYECEKLERDİR

Tabii ki burada çalışma arkadaşlarımız görevlerini yapacaklar, ama özellikle teknik anlamda buraya katkı sunacak, Türkiye'nin çok özel bilim insanları var. İlave olarak da tabii ki vatandaşlarımız en küçüğünden en büyüğüne kadar buraya ilgilerini eksik etmeyeceklerdir” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla 1928 yılında kurulan, 1997’ye kadar faaliyetlerini sürdüren, o tarihten bu yana da kaderine terk edilen Büyükdere Fidanlığı ve Bahçıvanlık Okulu’nu yeniden canlandırdı. Atıl ve acınası durumundan hak ettiği yeni görünümüne kavuşan Ata mirası Büyükdere Atatürk Fidanlığı; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 26 Kasım 2023’te yeniden açıldı.

‘YEREL TOHUM ÜRETİM VE MUHAFAZA MERKEZİ’BÜYÜKDERE ATATÜRK FİDANLIĞI İÇİNDE FAALİYETE GEÇTİ

İmamoğlu’nun Atatürk Fidanlığı bünyesinde açılması talimatını verdiği Yerel Tohum Üretim ve Muhafaza Merkezi de yakın zamanda hizmete girdi. İmamoğlu, merkezde, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu eşliğinde incelemelerde bulundu. İBB Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Atalık’tan merkez ve uygulama alanlarıyla ilgili bilgi alan İmamoğlu, çalışanlara başarı dileklerinde bulundu.

“TÜRKİYE'NİN ÇOK ÖZEL BİLİM İNSANLARI KATKI SUNACAK”

İnceleme gezisiyle ilgili değerlendirmelerini de Yerel Tohum Üretim ve Muhafaza Merkezi’nde yapan İmamoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“Büyükdere Atatürk Fidanlığımızın özel noktalarından birisi de burada. Atalık tohumlarımızla ilgili bir muhafaza merkezi ve yetiştirme merkezi şeklinde tasarlanan değerli bir merkez. Buraya ilgili uzun zamandır zaten bir çalışmamız söz konusuydu. Şimdi merkezimiz kuruldu. Arkadaşlarımız bilimsel, teknik çalışmalarına başladılar. Tabii burada muhafaza edilen türlerin, özellikle İstanbul'a ait türler olması ve yakın bölge ait türler olması konusunda da hassasiyet gösteriliyor.

Böyle bölgesel bir tohum merkezinin İstanbul'da, İBB’de, Sarıyer'de ve Büyükdere Atatürk Fidanlığı'nda olması da çok özel. Arkadaşlarımızla konuştuk; başlangıç parametrelerini kamuoyuyla paylaşacaklar bu yıl sonunda. Ve bundan sonra, belli periyotlarda da burada nasıl bir çalışma yürütülüyor, nasıl bir süreç takip ediliyor ve topluma, geçmişinden bugüne ve bugünden yarınlara emanet edilecek süreci aktarıyor olacaklar Dolayısıyla burayı zengin kılacak olan; tabii ki burada çalışma arkadaşlarımız görevlerini yapacaklar, ama özellikle teknik anlamda buraya katkı sunacak,

Türkiye'nin çok özel bilim insanları var. Onları davet ediyoruz. İlave olarak da tabii ki vatandaşlarımız en küçüğünden en büyüğüne kadar buraya ilgilerini eksik etmeyeceklerdir. Dönem dönem burada bazı öğretiler, deneyimlemeler, hatta bu işin parçası olması konusunda da çalışmalar sürdürülecek. Emeği geçen bütün dostlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.”

BÜYÜKDERE FİDANLIĞI’NIN HİKAYESİ

Atatürk’ün isteği ile 1928 yılında kurulan Büyükdere Fidanlığı ve 1936’da açılan Bahçıvanlık Okulu, 1997 yılına kadar faaliyetlerini sürdürdü. Faaliyetleri duran okul yapıları ve fidanlık alan, yıllar içinde büyük tahribatlara uğradı ve kullanılamayan bir vaziyete büründü. 2013 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine geçen alan; 2022 yılında bahçıvanlık okulu işlevinin yanı sıra farklı fonksiyonlar da eklenerek projelendirildi.

180.000 metrekare alanda tasarlanmış proje kapsamında, Büyükdere Fidanlığı’nın tarihi değerlerini koruyan, kentsel üretim fonksiyonlarının da içinde bulunduğu yeni yeşil alan kazandıran bir tasarım geliştirildi. Söz konusu amaçlar doğrultusunda; eğitim, AR-GE, rekreasyon ve üretim alanlarında hizmet verebilecek yapıların oluşturulması hedeflendi.

Bu yapılar sayesinde, Ata yadigarı korundu. Merkez bünyesinde, İmamoğlu’nun talimatıyla kurulan Yerel Tohum Üretim ve Muhafaza Merkezi de yakın zamanda hizmete girdi. Merkezde; atalık tohum olarak bilinen yerel tohumların, uygun koşullarda muhafazası ve üretiminin yapılarak tohumların yenilenmesini sağlamak, bu tohumlardan elde edilen fideleri, isteyen çiftçilere ve hobi amaçlı üretim yapan vatandaşlara ücretsiz vererek üretim yapılması amaçlanıyor.

Büyükdere Atatürk Fidanlığı bünyesinde şu birimler yer alıyor:

● Bahçıvanlık Okulu

● Doğa Bilimleri Kütüphanesi

● Yuvam İstanbul Eğitim Kampüsü

● İSMEK Eğitim Binası

● Tohum Merkezi

● İstanbul Vakfı Binası

● Kafeterya, restoran

● Çocuk oyun alanı

● Etkinlik alanı

● Kaykay pisti

● Basketbol sahası

● Bisiklet-yaya yolları

● Otopark

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)