“İBB EMEKLİ PAZAR DESTEĞİ”NE 45 BİN BAŞVURU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), emeklilerin pazar alışverişlerine katkı sunmak amacıyla “Emekli Pazar Desteği”ni hayata geçirdi.

İstanbul Tİmes Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2024 seçim vaatleri arasında bulunan Emekli Pazar Desteği'ne başvurular 30 Ekim - 8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi.

44 BİN 377 KİŞİ BAŞVURDU

İBB'nin destek projesi emekli İstanbullular tarafından büyük ilgi gördü. “Emekli Pazar Desteği”ne 44 bin 377 kişi başvuruda bulundu.

10 BİN EMEKLİYE YILDA 10 BİN TL

İstanbul’da ikamet eden, sosyal desteğe başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen toplam 10 bin emekliye yıllık 10 bin TL ödeme yapılacak.

TOPLAM 100 MİLYON TL’LİK NAKDİ DESTEK

İki eşit taksit şeklinde ödenecek pazar desteği ile 10 bin emekliye toplam 100 milyon TL’lik nakdi destek sağlanacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)