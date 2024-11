Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği ve her hafta ilçenin bir mahallesinde Zeytinburnulu vatandaşlarla bir araya geldiği Başkanla Akşam Çayı programının ilki Gökalp Mahallesi’nde gerçekleşti. Mahalle sakinlerinin şikâyet, öneri ve yardım taleplerini tek tek dinleyip not alan Başkan Arısoy, Zeytinburnu’ndaki kentsel dönüşüm çalışmaları ve yeni yatırım projeleri ile ilgili olarak da dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“MİLLET BAHÇESİ’NDEN KÖPRÜ İLE SPOR MERKEZİNE ERİŞİM OLACAK”

Zeytinburnu Gökalp Mahallesi’nde yıkılan Eski Emniyet Müdürlüğü binasının yerine inşa edilen Spor Merkezi’nin tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Başkan Arısoy, “Yeni Spor Merkezi’mizi yeni yılın başlarında hizmete açmayı planlıyoruz.” dedi. Spor Salonu’nun konsepti ile ilgili detaylı bilgiler de paylaşan Başkan Arısoy, “Merkezimizin en al katında bir salonumuz olacak. Orada hepinizin bildiği üzere, çocuklarımızın, torunlarınızın gittiği yaz ve kış spor okullarımız yer alacak. Yaz ve kış spor okullarımız için ferah bir mekân kazanıyoruz.

Ayrıca Gökalp'teki eski Atatürk Kültür Merkezi'nin altındaki Pilates Salonu yerine daha iyi bir pilates salonu olacak. Yani kadınlarımız için ayrı bir pilates salonu olacak. Zemin katta 6 doktorluk bir Aile Sağlığı Merkezi yer alacak. Ayrıca sokaktan gelenlerin daha kolaylıkla Millet Bahçesi’ne erişimini sağlayacak bir köprü olacak, birinci kattan sonra isteyenler dışarıdan bir merdivenle birinci kata çıkıp Muammer Aksoy Caddesi'ni, Olivium AVM’nin önündeki caddeyi karşıdan karşıya geçerek Millet Bahçesi’ne erişebilecekler. Diğer iki katın en üst katında kadınlar, bir alt katında ise erkekler için 60 kişilik fitness salonumuz olacak.” diye konuştu.

Zeytinburnu’nda inşaatı devam eden Çok Amaçlı Salon’un son durumu ile ilgili soruya da cevap veren Başkan Arısoy, kompleksin birinci etap ihalesinin tamamlandığını, ikinci etabın ihalesi ile ilgili çalıştıklarını, 2025 yılı içerisinde buranın da hizmete alınacağı bilgisini verdi.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNDE SON 25 YILIN REKORU BİZDE”

Zeytinburnu’nun en önemli meselesinin her dönem olduğu gibi bu dönem de Kentsel Dönüşüm Projeleri olduğunu kaydeden Başkan Arısoy, Kentsel dönüşüm ile ilgili gelen soruları da yanıtlamayı ihmal etmedi. Her yıl kentsel dönüşüm konusunda yenilenen ve kolaylık sağlayan mevzuatı uygulamayı, sıkıntıları gidermek için tüm alternatif yolları denediklerini vurgulayan Başkan Arısoy konuşmasını şöyle sürdürdü: “2019 yılından beri söylediğim bir söz var; ‘Zeytinburnu’muzun önümüzdeki 20 yılının gündemi kentsel dönüşümdür.’

Bunu söylediğimde yaşadığımız depremlerin hiçbirisi daha olmamıştı. 2019 yılı Mayıs ayında, ilk Belediye Meclisi Toplantısı’nda Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nü kurma kararı aldık ve dedik ki; ‘Yeni bir müdürlük kuracağız, kentsel dönüşüm müdürlüğü. İşi Zeytinburnu’ndaki yapıları depreme dayanıklı hale getirmek olan bir müdürlük.’ Büyük mesafe aldık.

Yetmedi, Zeytinburnu'ndaki yıkılıp yeniden yapılmanın maliyetini hafifletmek üzere çatı arası piyesini yani dubleksi tama tamamlama imkânı getirdik. Devamında, ‘Ada Parselli Dönüşüm’de artış verdik. 2022 yılından itibaren biz bu yeni plan notlarına göre ruhsat vermeye başladık. Takdir edersiniz ki, Zeytinburnu son 25 yılın en yüksek ruhsat verme rekorunu kırdı. Hemen arkasından devletimizin ‘Yarısı Bizden’ kampanyası geldi. Bu imkândan da yararlanabiliyoruz.”

“750 METREKARENİN ÜZERİNDEKİ TÜM BİNALARDA OTOPARK OLMAK ZORUNDADIR”

Zeytinburnu’ndaki trafikten şikâyet eden bir vatandaşın, yeni yapılan binalara otopark zorunluluğu getirilmesi önerisine; Zeytinburnu’nda 750 metrekare üzerinde inşa edilen tüm yapılarda otoparkın bir zorunluluk olduğu hatırlatmasında bulunan Başkan Arısoy, “Ada parselli dönüşümlerde 750 metrekareyi toplayan arsalarda otopark şart ve zorunludur. 750 metrekare ve üstündeki binada otopark yoksa ve yeni yapılıyorsa muhatap biziz. Peki 750'den aşağı niye olmuyor? Çünkü araba dönmüyor. O da teknik bir problem maalesef. 750 metrekarenin altındaki binalara otopark sığmıyor. O yüzden her açıdan ada bazlı dönüşüm bizim için en avantajlı olan projedir.” cevabını verdi.

