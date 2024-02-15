Önemli olan hep birlikte yürümek, birlikte başarılı olmaktır. ” diyerek, önümüzdeki 5 yıllık dönem için de destek beklediğini sözlerine ekledi.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan Zeytinburnu Yardımlaşma Dayanışma Derneği ve Zeytinburnu Sivaslılar Derneği’ni ziyaret etti. Yerel seçimlerde Zeytinburnu’ndaki tüm hemşehrilerinden destek beklediğini ifade eden Başkan Arısoy, 20 Ocak’tan itibaren Zeytinburnu’nu karış karış gezdiğini, Zeytinburnunularla olan gönül bağını hiç koparmadan seçim çalışmaları vesilesiyle pekiştirmeye devam ettiklerinin altını çizdi.

BAŞKAN ARISOY: “ZEYTİNBURNU’NA YENİ DEĞERLER KATMAK İÇİN BİRLİKTE YÜRÜYELİM…

” Zeytinburnu’nda geçmiş 5 yılda yapılan hizmetleri hep birlikte gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Arısoy, “Önemli olan bu yolda hep birlikte yürümek, birlikte başarılı olmaktır.

Ben Zeytinburnu özelinde bunu başardığımızı düşünüyorum. Biz bu geçirdiğimiz 5 yılın bize geri yansımasından çok memnunuz. Dolayısıyla gelişen, yenilenen bir Zeytinburnu için 5 yıl daha bu yolda birlikte yürüyelim istiyorum.” dedi.