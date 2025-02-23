Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, İstanbul’da üç gündür etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı ile ilgili yapılan çalışmaları yerinde incelemek amacıyla bu sabah erken saatlerde önce İBB Afet Koordinasyon Merkezi’ni (AKOM) ziyaret etti. Ardından Sarıyer PTT Evleri’nde ilçeye özel çalışmalar yürüten İBB Kriz Merkezi’ne gitti. Karla mücadelede gelinen noktayı değerlendiren Başkan Aksu, “Şu anda Sarıyerimizin ana arterlerinde bir sorun söz konusu değil. Ani gelişebilecek olumsuzluklarda hızlıca müdahale ediyoruz. Sahadayız, işimizin başındayız” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi- Sarıyer - İstanbul

ULAŞIMIN AKSAMAMASI İÇİN 7/24 MÜDAHALE

Sarıyer Belediyesi ekipleri, özellikle gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışına karşı yolların açık tutulması için büyük bir çaba gösteriyor. İlçenin yüksek kesimlerinde, dik rampalarda ve riskli bölgelerde tuzlama ve kar küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Vatandaşların günlük yaşamını aksatmamak için İBB ile koordineli hareket eden ekipler, toplu taşıma güzergahlarında ve yoğun kullanılan ana yollarda sürekli denetimler yapıyor. Ayrıca, Sarıyer’de yaşayanların olası olumsuzluklara karşı belediyeye kolayca ulaşabilmesi için kriz masası aktif tutuluyor. Vatandaşlardan gelen talepler ve ihbarlar anında değerlendirilerek ekipler yönlendiriliyor.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI: HER GÜN 500 KİLO MAMA DAĞITILIYOR

Yoğun kış şartları sadece insanlar için değil, sokakta yaşayan can dostlarımız için de zorlu geçiyor. Sarıyer Belediyesi, ormanlık alanlar dahil olmak üzere ilçe genelinde toplam 117 beslenme noktasında her gün 500 kilo mama dağıtarak sokak hayvanlarının aç kalmaması için çalışmalarına devam ediyor. Özellikle hava sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü bu günlerde, beslenme noktalarına düzenli olarak mama bırakılarak hayvanların hayatta kalması sağlanıyor.

BAŞKAN AKSU: “TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ”

Sarıyer Belediyesi’ne ait sosyal medya hesaplarından da vatandaşların kar yağışı boyunca herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çalışmaların aralıksız devam edeceği, belediye ekiplerinin yol açma, tuzlama ve kar küreme çalışmalarının yanı sıra, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik yardımlarında yapılacağı sık sık duyuruluyor. Sarıyer halkı, belediyenin sosyal medya hesaplarından ve 444 1 722 numaralı çağrı merkezinden karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi alabiliyor. Başkan Aksu, Sarıyerli komşularına yaptığı çağrıda, “Değerli komşularım, özellikle trafiğe çıkarken güvenlik önlemi almayı unutmayın, Trafik başta olmak üzere yaşadığınız olası acil durumlar için tüm ekiplerimizin sahada olduğunu bilmenizi isterim.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)