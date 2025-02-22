Cumhuriyet Halk Partisi Sultanbeyli İlçe Başkanı Özgür Erdem açıklamasında, “Vefa iktidarın gölgesinde değil, zor günlerin ışığında anlam kazanır!" derler. Bunun için tarihimize bakmak bize yeter. Dünya’nın, bütün vahşetini yüklenip; Sevrlerle, Sykes-Picotlarla yok etmek istediği Osmanlı İmparatorluğu’nun en yaralı yerinden; ordusunun kalbinden çıkıp, vatanın geleceği için ölümün gülümseyerek karşılayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu modern Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin neferleri olarak; yüzyıllık öğretimizde ilçe başkanlığından belediye başkanlığına, oradan üç imparatorluğa başkentlik etmiş; Dünyanın gözbebeği İstanbul'umuza üç kez üst üste ezici farklarla Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiş Sn. Ekrem İmamoğlu’na yoldaş olmanın büyük onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İMAMOĞLU’NA DESTEK MESAJI: HALKIN İRADESİNE SAYGI!



Bu anlamda kendisi hakkında açılmış olan haksız ve hukuksuz davaların da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni çalışamaz hale getirmek için enine konulan sonu gelmez, anlamsız ve devlet adabından ve olgunluğundan uzak girişimlerin de farkındayız. Farkındayız çünkü, merkezi iktidarın ve onun uhdesindeki yetkili kurumların bütün dünyanın gözünün içine baka baka her düzeyde ve kademede envai çeşit usullerle işi zora sokmak; Sn. Ekrem İmamoğlu ve Büyükşehir Belediyesi’ni çalışamaz hale getirmek istediğini açıkça görmekteyiz. Bütün halkımızın da gördüğü bu tuhaflıkların değil Sn. İmamoğlu'nu gözden düşürmek, kendisinin değerini ve önemini halkımız nezdinde katmerlenerek arttırdığını da görüyor, biliyoruz.



YEREL YÖNETİMLERİNE YAPILAN SALDIRILARIN FARKINDAYIZ!



İBB ve TBB Başkanı Sn. Ekrem İmamoğlu’na karşı yürütülen ve tarihin kara sayfalarında kayıt altına alınan bu garabetler silsilesinin, 16 milyon İstanbullunun helal oylarıyla seçilen ve dahi yapılanların Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olması vesilesiyle yalnız kendisine karşı değil, aslında bütün yerel yönetimlerimize karşı yürütüldüğünün de farkındayız. Olanları minnetle ve ibretle izliyoruz. Bu anlamda Sn. İmamoğlu’na ve partimize karşı bu beyhude streçin elbette karşısında duruyoruz. Duracağız da... Bu yolda hukukun üstünlüğüne ve “Adil Türk Hukuk Yargısı”na olan inancımızı koruyoruz. Çünkü hakikatin duvarları, yalanın ve iftiranın surlarından daha güçlüdür. Elbette bunun en büyük kanıtı da hukukun tecellisi olacaktır. Buna inanıyoruz. Çünkü sonsuz olan insanlar değil, devletimizdir! Biliyoruz!



MANİPÜLASYONLARA KARŞI ÇIKACAĞIZ!



Manipülasyonlarla, kara propaganda usulleriyle, değersizleştirme çabalarıyla, bürokratik ve idari zorluk çıkarma gayretleriyle yapılmak istenen, kadük ve işlemez hale getirilmek istenen sadece Sn. İmamoğlu ve/veya CHP belediyelerinin pozisyonu değil, bütün yerel yönetim sistemimizdir. Seçilmişlerin demokratik hakları, halkın tercihleridir. Bunu da görüyor, biliyoruz. Farkındayız ve asla susmayacağız. Çünkü biliyoruz ki zamanı gelmiş güneşin doğuşunu hiçbir fani engelleyemez!



İMAMOĞLU’NUN CUMHURBAŞKANLIĞI YOLUNDA YANINDAYIZ!



Bunun için 23 Mart 2025 tarihinde örgütümüzle birlikte partimizin cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gideceğiz.



Bu vesileyle İstanbul'da karıncadan kuşa, fideden ormana, çocuktan yaşlıya, öğrenciden emekçiye, anneden evlada, doğaya, havaya, suya ve yollarımıza kadar; her sorunun çözümünde, her canlının daha rahat bir nefes alması için gecesini gündüzüne katarak siyahi beyazdan, güçlüydü güçsüzden, canlıydı cansızdan ayırmadan çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığına giden bu yolda yoldaşı olmaktan gurur duyuyoruz.



“Her şey çok güzel olacak!”



Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!



Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)