Bu süreçte emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yeni yılda ilçemizi daha ileriye taşıyacak büyük hedeflerle yolumuza hep birlikte devam edeceğiz. Yeni yılınızı kutluyor, sizlere ve ailelerinize sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum” dedi.

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, Sarıyer Belediyesi ana hizmet binasında düzenlenen yeni yıl programında, çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldi. Sarıyer Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Coşkun, Bayram Ali Baştan, Osman Demir, Sergül Doğan, Cem Çetin, Ayhan Gedik, Nizamettin Günel, birim müdürleri ve çalışanlarla tek tek tokalaşarak yeni yıllarını kutlayan Başkan Aksu, tüm yol arkadaşlarına sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir yıl dileğinde bulundu.

İstanbul Times Haber Merkezi

“DAYANIŞMA VE PAYLAŞMANIN GÜZELLİKLERİNİ BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ”

Kutlama programında söz alan Başkan Aksu, “Dokuz aydır görevdeyiz. Bu süre içinde çok iyi işlere hep birlikte imza attık. Geleceğe dönük çok daha güzel projelerimizi hayata geçirecek ve ilçemizi daha ileriye taşıyacağız. 2024 yılı bitmeden tüm çalışma arkadaşlarımızın toplu iş sözleşmelerini tamamlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Sarıyer Belediyesi olarak Türkiye’nin en iyi sözleşmelerini yaptık. Arkadaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun. Hiçbir arkadaşımızın mağdur olmasını istemiyoruz. Olan neyse tüm arkadaşlarımızla adil bir şekilde paylaşarak ekonomik zorlukların üstesinden gelmeye çalışacağız. Hiçbir çalışma arkadaşımızın mutsuz olmasını istemiyoruz.

Çalışma arkadaşlarımın sorunlarını da dertlerini de kendi sorunum ve derdim olarak görüyorum. Herhangi bir sorun veya sıkıntınız olursa bana ulaşmanızı rica ediyorum. Bana ulaşamazsanız başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimize ulaşın. Sorunlarınızı, sıkıntılarını mutlaka bizimle paylaşın. Biliyoruz ki sevinçler paylaşıldıkça çoğalır, üzüntüler ve sıkıntılar da paylaşıldıkça azalır. Biz kocaman bir aileyiz. Dayanışma ve paylaşmanın güzelliklerini hep birlikte yaşayacağız” dedi.

2024 yılında yaşanan sıkıntıların 2025 yılında yaşanmaması temennisinde bulunan Başkan Aksu, “Tüm dünyada yaşanan sıkıntılar maalesef ülkemize de yansıyor. Savaşlar, ekonomik, ve sosyal sıkıntılar. Ümit ediyorum ki bu sorunların tamamı 2025 yılında azalır, yok olur. Öncelikle Dünyada barışın hâkim olmasını diliyorum, savaşlar bitsin, insanlar ölmesin, anneler ağlamasın, çocuklar ölmesin istiyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle sizlere, ailelerinize, çocuklarınıza ve komşularınıza iyi seneler diliyor, mutlulukla ve sağlıcakla kalmanızı temenni ediyorum” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)