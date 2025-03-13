RUMELİ HİSARI’NDA İBB ARAZİSİ ÜZERİNDE EVİ OLAN 34 HAK SAHİBİ DAHA TAPULARINA KAVUŞTU

Rumeli Hisarı Muhtarlığı, Hisarder ve Rumeli Hisarı Spor Kulübü tarafından yapılan ortak açıklamada, tapuların alınmasının mahallede büyük bir memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

İstanbul Times Haber Merkezi -Sarıyer - İstanbul

“Komşularımız adına çok mutlu olduk. Ancak elinde yapı kayıt belgesi olmadığı için sözleşme bekleyen komşularımız, İTÜ, Hazine ve eski Karayolları istimlak bölgesinde evi bulunan hak sahibi komşularımızın da tapularını alabilmesi için mücadelemiz devam ediyor.”

1/5000 nazım imar planı teklifi İBB meclisinden geçti ancak Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıkları Komisyonu ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Koruma Kurulunda karar bekliyor. İlgili komisyon ve kurul henüz karar almadığı için 1/5000 plan onay süreci de tamamlanamadı. 1/5000 plan onay sürecinin tamamlanması ve kesinleşmesi sonrasında 1/1000 plan hazırlanarak ilçe meclisine gönderilecek.

BAŞKAN AKSU: KOMŞULARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ

Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu da konuyla ilgili açıklama yaptı. Tapu bekleyenlerin tapularına kavuşmasının en büyük temennileri olduğunu belirtti. Aksu, “Tüm hak sahibi komşularımızın yanında olacağız.” İfadelerini kullandı.

“İlçemizin ihtiyacı olan dönüşüm çalışmalarının başlayabilmesi için tüm kurumların el birliği ile tapu sorununun çözülmesi yönünde gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Bu konuda vatandaşa verdiği tapu sözünü tutan ve hak sahiplerini tapularına kavuşturan TBB ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve emeği geçen herkese teşekkür ederim”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)