Sarıyer Belediyesinin katılımcı yerel yönetim anlayışı doğrultusunda hazırlanan “Mahallemi Dinliyorum” projesinin ilkini hayata geçiren Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu: “Seçim döneminde sürekli dile getirdiğim vaatlerimizden birini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyorum. İlçemizin sorunlarını ve çözüm önerilerini gün ışığına komşularımızla birlikte çıkaracağımız ve beş yıllık yol haritamızın belirlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inandığım “Mahallemi Dinliyorum” toplantılarımız hepimize hayırlı olsun” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Başkan Aksu ile Sarıyer Belediyesi Başkanvekili Hüseyin Coşkun, Belediye Başkanı Yardımcıları Cem Çetin, Sergül Doğan, Nizamettin Günel, Ayhan Gedik, birim müdürleri, Kilyos Mahalle Muhtarı Cem Şaik, Demirciköy Mahalle Muhtarı Nebahat İmamoğlu, belediye meclis üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı.

“KOMŞULARIMIZIN ÖNERİLERİ 5 YILLIK PLANIMIZA KATKI SUNACAK”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, toplantıya katılan komşularına hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi: Hatırlarsanız seçim zamanı konuşmalarımda ısrarla “Mahallemi Dinliyorum toplantıları yapacağız” demiştim. Sarıyer’de hepimiz aynı havayı soluyoruz, aynı sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz ve aynı mücadeleyi veriyoruz.

Madem sorunlarımız ortak, çözümleri de hep birlikte bulalım istiyorum. Bu toplantıları yapmamızın bir nedeni de bildiğiniz üzere seçimlerden sonra seçilen belediye başkanı ilk altı ay içinde önümüzdeki 5 yıllık stratejik planını hazırlayıp meclisin onayına sunmak zorunda. Sarıyer Belediyesi olarak planımızı hazırlamaya başladık.

Plan hazırlığını tüm paydaşlarımıza duyurduk. Kamu kurum ve kuruluşlarımız başta olmak üzere ilgili her yere gerekli duyurular yapıldı. Stratejik planlarımıza komşularımızın da görüş ve önerilerinin bu toplantılar vasıtasıyla katkı sunacağına inanıyorum.

Bu toplantılarda elde edilen veriler değerlendirilecek, bütçelendirilecek ve stratejik planımıza dahil edilecek. Hepinize toplantımıza katıldığınız, toplantıda dile getirdiğiniz fikir ve önerileriniz için teşekkür ediyorum” dedi.

“ULAŞIMDA RAYLI SİSTEMİ ÖNEMSİYORUZ”

İPA yetkilisi Zelal Yalçın’ın kolaylaştırıcılığında gerçekleşen toplantıda Çevre ve kent odaklı, hizmet odaklı, yaşam odaklı, sağlık odaklı, turizm ve kültür odaklı bir Sarıyer başlıkları altında önem sırasına göre mahallelerin ihtiyaçları ve sorunları, mahalle sakinleri tarafından dile getirildi.

Kaldırım, yol, alt yapı, ulaşım, ormanların korunması, kültür merkezi, sosyal tesis, eğitim ve spor alanları, kadın emeğinin değerlendirilmesi ile ilgili taleplerin ortaya çıktığı toplantıda sorulan soruları cevaplayan Başkan Aksu, “Ulaşım ile ilgili kara yolundan çok raylı sistemleri önemsiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz ile üç büyük raylı projemizi hayata geçireceğiz.

Yollarımız asfaltlanmaya ve kaldırımlarımız yapılmaya başlandı. İlçemiz geniş bir alan üzerine kurulu bu sorunun tamamıyla çözülebilmesi için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Biraz zaman tanımanızı bekliyoruz.

“EĞİTİMDE SARIYER AKADEMİ 2’Yİ HAYATA GEÇİRDİK, BURS DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

Plajlarımızı daha konforlu ve güvenli bir hale getirdik. Komşularımız artık plajlarımızdan ücretsiz faydalanabilecek. Maslakta yapımı kısa bir süre sonra tamamlanacak aşevimizde kreşlerimiz için yemek yapılacak, evinde sıcak yemek yapamayan komşularımızın yemek ihtiyacı karşılanacak. Pınar ve Kireçburnu mahallelerimizde sosyal tesislerimiz için çalışmalara başladık.

İki ay gibi kısa bir süre sonra hizmete açacağız. Kireçburnu’nda yapımına başladığımız kreşimizi önümüzdeki eğitim dönemine yetiştirmeye çalışıyoruz. Eğitim konusunda hedefimiz Türkiye’ye hizmet etmek.

Evlendirme dairesinin olduğu merkezimizi Akademi 2 olarak hazırlıyoruz. Eğitimde eşitlik ilkesiyle hayata geçireceğimiz bu projemizle ilçemizde hiçbir çocuğumuzun dışarda kalmasını istemiyoruz. İlk, orta ve lise öğrencilerimize burs desteğimiz devam edecek. Kreşlerimize yapılan 1000’e yakın başvuruda sınırlı bir kontenjanımız olması dolayısıyla ilk kez bu yıl noter huzurunda kura ile kabullerimizi yaptık. Yaz spor okullarımızda 11 branşta 3000 öğrencimize eğitim veriyoruz. Mikrokredi ile ev hanımları komşularımızın ev ekonomisine katkı sunmaları için çalışmalarımız devam ediyor. Kadın komşularımızın ev ekonomisine katkı sağlayabilmeleri için sabit bir ürün satış merkezi kuracağız” dedi.

“DOĞAL YAŞAMA ZARAR VERECEK HİÇBİR PROJEYE ONAY VERMEYECEĞİZ”

Uskumruköy’deki beton santrali ile ilgili dile getirilen sorunları yanıtlayan Başkan Aksu, “Sarıyer’in doğasına zarar verecek hiçbir projeye onay vermeyeceğiz. Biz doğamızı ve çevremizi koruyacağız. Bizden önce açılan beton santrali konusunda komşularımızla mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de sürdürerek, takipçisi olacağız. Orman alanlarının yapılaşmaya açılmasına karşıyız. Buna yerel yönetim olarak hiçbir zaman izin vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

“HAYVANLARA ÖTANAZİYE KARŞIYIZ”

Köyler bölgesinin altyapı sorunu ve sokak hayvanları ile ilgili dile getirilen soruları yanıtlayan Başkan Aksu, “Köyler bölgesinin alt yapı sorunu ile ilgili çalışmaların başladığını, sokak hayvanları ile ilgili saldırgan ve yaşlı kendine bakamayacak durumda olan hayvanların barınaklara alınmasını savunuyoruz. Ancak ötanaziye sonuna kadar karşıyız. Saldırgan hayvanların bile eğitilebileceğine inanıyoruz.

Pati parklarımızın sayısını artıracağız. Sokakların aydınlatılması, Kilyos Kalesi restorasyonu konusunda ilgili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Parklarımızda oyun gruplarımıza sizlerin de sahip çıkmasını bekliyoruz. Halk ve yerel yönetim iş birliğiyle kamu alanlarına sahip çıkabilirsek başarılı oluruz” dedi.

“KOMŞU İLETİŞİM MERKEZİ İLE SORUNLARINIZ 48 SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLECEK”

Sarıyer’de hayata geçecek olan Komşu İletişim Merkezi ile ilgili çalışmalarda sona yaklaştıklarını belirten Başkan Aksu, “Hayata geçecek bu projemiz ile sorunlar tek merkezden yönetilerek 48 saat içinde çözüme kavuşacak” dedi. Mahallemi Dinliyorum buluşmalarını tüm mahallelerde gerçekleştireceklerini belirten Başkan Aksu, “Toplantımız çok verimli geçti. Sarıyer’de yaşadığımız sorunlarımız ortak. Sizleri dinleyeceğiz.

Kısa, orta ve uzun vadeli planlarla sorunlarımızı çözeceğiz. Asıl hedefimiz en kısa zamanda sorunlarımızı çözmek olacak. Katılımınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kilyos Muhtarımıza bize takdim ettiği çiçek için teşekkür ediyor, huzurlu, sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)