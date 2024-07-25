CH BAŞAKŞEHİR İLÇE ÖRGÜTÜ : BAHÇEŞEHİR KONYA HASIRLI’DA KAHVALTILI TOPLANYIDA BASIN İLE BİR ARAYA GELDİLER

CHP Başakşehir İlçe Başkanı Kayabaşı basın mensuplarını kapıda karşılayarak hoş geldiniz dedikteN sonra basın bayramınızı kutluyorum dedi.

İlçe başkanı Beyzade Kayabaşı Konuşmasında “Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün’de dediği gibi basın toplumun müşterek sesidir.Demokrasinin temel vazgeçilmez yapı taşlarından biri olan özgür basın, vatandaşların bilgilenme ve haber alma hakkının en etkili aracıdır.

Yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, ülkemizin gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sunan ulusal ve yerel basınımızın, özveri içerisinde yerine getirdikleri görevlerini, bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum.

Bu bağlamda Gece gündüz demeden, kolay-zor ayrımı yapmadan, zaman mefhumu gözetmeden gayretle çalışan basın mensuplarımıza teşekkür ediyor, tüm basın camiasının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyorum" dedi.

Program sonunda basın mensuplarına CHP’nin sesini duyurdukları için plaket takdimi yapıldı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)