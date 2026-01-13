Türkiye’nin en büyük finans iş kolu sendikalarından biri olan Öz Finans-İş Sendikası’nın Genel Kurulu’nda yapılan seçimlerde, Abdülkerim Kaval HAK-İŞ Konfederasyonu üst kurul delegesi olarak görev almaya hak kazandı.

Seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Kaval, kendisini üst kurul delegeliğine öneren Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı’na ve destek veren delegelere teşekkür etti. Kaval, “Yalnızca ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında mağdurun ve mazlumun yanında yer alan bir emek örgütünün üst kurul delegesi olmaktan onur duydum” ifadelerini kullandı.

Kaval ayrıca, sendikanın kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ederek, genel kurula katılım sağlayan protokol üyelerine de şükranlarını iletti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)