Zeytinburnu Belediyesi, karnesini alan tüm öğrencileri karne sevincini birlikte yaşamaya çağırıyor. Yarıyıl tatili boyunca çocuklar; Bilgi Evleri, İzci Evi, Bilim Zeytinburnu ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen etkinliklerle tatillerini verimli ve keyifli geçirebilecek. Ayrıca Zeytinburnu Kültür Sanat’ta çocukları bekleyen “ZKS’de Karne Festivali” ile eğlence gün boyu devam edecek.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞUNA ORTAK OLMAK İSTİYORUZ”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yarıyıl tatilinin çocuklar için büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, “Zeytinburnu Belediyesi olarak hazırladığımız Karne Festivali ile çocuklarımızın bu mutluluğuna ortak olmak istiyoruz. Zeytinburnu’muzun tüm çocuklarını, karne sevinçlerini paylaşmak; birlikte eğlenip birlikte öğrenmek üzere Zeytinburnu Kültür Sanat’a bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

ZKS’DE KARNE FESTİVALİ 17 OCAK’TA BAŞLIYOR

ZKS’de Karne Festivali, 17 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Etkinlikler her gün 12.00 – 16.00 saatleri arasında olacak; pazartesi ve salı günleri hariç festival programı devam edecek.

Festival boyunca çocukları bekleyen etkinliklerden bazıları şöyle:

Tiyatro, sihirbaz gösterisi, Karagöz & Hacivat, kukla tiyatrosu, pandomim show, bubble show, illüzyonist, karikatür, Nasreddin Hoca, balon katlama show ve çeşitli atölyeler (ebru, kukla, ahşap, seramik, maske boyama). Atölyeler kontenjanla sınırlı olacak.

SEÇİLİ GÜN PROGRAMI (GÖSTERİ 13.00 / TİYATRO 14.00)

•17 Ocak Cumartesi: Çiçek Orkestrası Konseri (13.00) / Faruk K. Büyük Yıldız Olacak Çocuk (14.00)

• 18 Ocak Pazar: Jonglör Show (13.00) / Sokak Köpekleri Müzikali (14.00)

• 21 Ocak Çarşamba: Karagöz & Hacivat (13.00) / Çizmeli Kedi Müzikali (14.00)

• 22 Ocak Perşembe: Pandomim – Dans Eden Kuklalar (13.00) / Benekli Kelebek (14.00)

• 23 Ocak Cuma: Balon Show (13.00) / Sevdalı Bulut (14.00)

• 24 Ocak Cumartesi: Sihirbaz Gösterisi (13.00) / Bir Kümes Müzikali (14.00)

• 25 Ocak Pazar: İllüzyon Gösterisi (13.00) / Kaptan Pengu ve Arkadaşları (14.00)

• 28 Ocak Çarşamba: Akrobat – Jonglör Show (13.00) / Bremen Mızıkacıları (14.00)

• 29 Ocak Perşembe: Kukla Tiyatrosu (13.00) / Bir Kedi Müzikali (14.00)

• 30 Ocak Cuma: Nasrettin Hoca ve Komşuları (13.00) / Kutup Masalı (14.00)

• 31 Ocak Cumartesi: İllüzyon Gösterisi (13.00) / Kaptan Pengu ve Arkadaşları (14.00)

• 1 Şubat Pazar: Bubble Show (13.00) / Maşa ile Koca Ayı (14.00)

Sömestrda Başarılı Gençlere Çanakkale Kampı

Yarıyıl tatili kapsamında, başarı şartlarını sağlayan lise öğrencileri için 2026 Çanakkale Doğa ve Tarih Kış Gençlik Kampı da düzenleniyor. Başvurular 1 Aralık 2025 – 15 Ocak 2026 tarihleri arasında alınacak, ilk kafile 17 Ocak’ta yola çıkacak. Kampa; Zeytinburnu’nda ikamet eden/okuyan, lise hazırlık-12. sınıf öğrencilerinden 1. dönem not ortalaması 60 ve üzeri olan, son 3 yılda kış kampına katılmamış ve sağlık engeli bulunmayan gençler başvurabilecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)