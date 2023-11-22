Özbakır :CHP Başakşehir Belediye Başkan A. Adayı Oldu (VİDEOLU)

31 MART 2024 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİ İSTANBUL'DA KIRAN KIRAN'A GEÇECEK GİBİ GÖRÜNÜYOR

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner'in sorduğu her soruya samimi ve içten cevaplar veren Hayrettin Özbakır partisinin kendisine yürü demesi halinde koşacağını ifade ederek AKP'li Mevlüt Uysal ve Yasin Kratoğlu 14 yıldır Başakşehir'de satmadık yer bırakmadıklarını iddia ederek bu emlakçı zihniyetten Başakşehir'i kurtaracağız dedi.

İstanbul Times Röportaj : Hüseyin Çetiner

BİZLER SİZİ TANIYORUZ İZLEYİCİLERİMİZİN DE SİZİ BİRAZ DAHA DETAYLI TANIMALARI İÇİN KISACA KENDİNİZ HAKKINDA BİRAZ BİLGİ VEREBİLİRİMİSİNİZ ?

Hayrettin Özbakır kendini nasıl tanıtır?

1970 doğumluyum.

Sivas’lıyım.

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümü mezunuyum.

Evliyim.

İki çocuğum var.

Ailemle seyahati, yeni yerler keşfetmeyi, doğayla barışık aktiviteleri, sanatsal ve kültürel faaliyetleri seviyorum.

Hayvanları dost biliyor ve yaşam hakları için mücadele veriyorum.

Ekoloji konusunda son derece duyarlıyım.

Tarihsel kitaplar okumak, bilim kurgu üretimlerine kafa yormak, felsefe ve sosyoloji üzerine tartışmalara katılmak hoşuma gidiyor.

Sporu yaşam tarzı olarak görüyorum.

İyi derecede İngilizce biliyorum.

Çalışmayı ilke, başarıyı sürekli hedef sayıyorum.

--Mesleki kariyeriniz ?

Türkiye’nin en büyük meslek örgütlerinden biri olan İstanbul

Mali Müşavirler Odası’nda disiplin kurulu üyeliği, haksız rekabetle mücadele kurul üyeliği görevlerinde bulundum.

Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği’nde Genel Başkan Yardımcısı olarak sorumluluk aldım.

Marmara Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde yönetim kurulu üyeliği tecrübem oldu.

İstanbul Mali Müşavirler Odası Akademisi’nde yönetim kurulu üyeliği yaptım.

Halen, İstanbul Mali Müşavirler Odası karar organı üyeliği ve danışma meclisi üyeliğim, İstanbul Yüksek Ticaretliler Marmara Üniversitesi Vakfı-İSTİVAK yönetim kurulu görevim devam ediyor.

Tarihsel süreç içinde üstlendiğim;

..2007-2009 ve 2009-2011 aralığında, iki dönem

Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Bayrampaşa şubesi yönetim kurulu başkanlığı görevleri,

..2004-2006 ve 2006-2008 aralığında, iki dönem

İstanbul Yüksek Ticaret Marmara Üniversitesi Mezunları Derneği İstanbul Şubesi yönetim kurulu üyeliği saymanlık görevleri, önemli deneyimler kazandığım kariyer halkaları oldu.

Sivil toplum örgütleriyle yakın iletişimler kurdum.

Sivas Hafik Dayanışma ve Kalkındırma Derneği’nde yönetim kurulu başkanlığı onurunu yaşadım.

Bir çok yöre derneği, yerel platform ve sivil yapıya emek katkıları sundum.

1998 yılından bugüne kadar İstanbul Bayrampaşa’da mali müşavir olarak mesleki faaliyetime devam etmekteyim.

Kamu gözetimi kurumu bağımsız denetçi ünvanına sahibim.

--Siyaset pencerenizde neler var?

Cumhuriyet Halk Partisi Başakşehir ilçe Başkanlığı’nın 2011 yılında yapılan olağan ilçe kongresinde ilçe başkanımız olarak seçilen sayın Özgür Karabat’ın yönetim kurulu listesinde yer aldım.

İlçe sekreterliği görevini başarıyla tamamladım.

Başakşehir’e bağlı on mahallede, örgütümüzle ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte, kamu menfaatlerinin korunması, adaletin sağlanması için mücadeleler verdik.

2011 yılında yerleşime açılan Kayaşehir’de mahalle birimi oluşumunu gerçekleştirdik.

Üye edinme çalışmalarında ilk adım programlarını üstlendik.

Propaganda, alan çalışması, politik strateji ve kitlesel projeler anlamında etkin işler ürettik.

İlçe başkanımız sayın Özgür Karabat ve ilçe yönetim kurulumuzun onayı ile, 2012-2014 döneminde örgütlenme çalışmalarımıza hız verdik. Seri site toplantıları, halk buluşmaları ile temas ve etkileşim yoğunluğunu yükselttik.

Kayaşehir’deki toplumsal hassasiyetleri ve oturumcu profilini esas alarak kapsamlı eylemler düzenledik.

Baz istasyonuna karşı oluşan tepkide, ulaşım karmaşası ve trafik kazaları kaynaklı protesto eylemlerinde, çevreyi ve doğayı koruma mitinglerinde, sokak hayvanlarının düzenli bakım programına alınmasına ilişkin basın açıklaması etkinliklerinde halkımızla yan yana durduk, dayanışmaya güç verdik.

--Meclis üyeliği yolu nasıl gelişti?

2014 yılı mahalli idareler seçimlerinde, CHP Başakşehir Belediye Başkan Adayı Özgür Karabat seçildi.

Sayın Karabat’ın meclis üyesi listesinin dördüncü sırasında yer aldım. CHP Başakşehir belediye meclis üyesi oldum.

Grup başkanvekilliği görevinde bulundum.

Bu süreçte CHP Başakşehir belediye meclis grubu olarak, dönemin Akp’li Başakşehir belediye başkanı Mevlüt Uysal’a karşı büyük mücadeleler gösterdik.

Genel merkez siyasetinin ve kamusal güç değerlerinin hepsini arkasına alarak ilçeyi işgal etmeye kalkışan Uysal’a karşı hemen her alanda ciddi muhalefet baskısı sergiledik.

Bahçeşehir Gölet Park’ın betona gömülmemesi adına davalar açtık, kent eylemleri organize ettik.

Başakşehir’li çocukların geleceklerini bilinmezliğe sürükleyecek siyasi rant odaklı kararlara, kamu arazilerinin haraç mezat satılmasına, ihale yolsuzluklarına fırsat vermemek için tüm gücümüzle direndik.

2014-2019 yılları arasında CHP Başakşehir Plan Bütçe Komisyon üyeliği görevini yaptım.

Söz konusu dönemde, halkın zararına olacak, kamuyu sıkıntıya sokacak, bireysel menfaatlere dayalı hiçbir karara onay vermedik. Vatandaşa ait bütçenin kontrolsüz şekilde savrulmasına ses yükselttik. Yağmayı, talanı, rantı önledik. Basın toplantılarıyla, geniş katılımlı halk buluşmalarıyla, örgüt içi istişare oturumlarıyla muhalefet sorumluluğumuzun hakkını vermeye gayret gösterdik.

--Denetim komisyonunun önemi nedir?

Belediyenin mali performansını, açtığı ihaleleri, satın almaları ve satışları, ekonomik programlarını, kar zarar tablolarını, gelecek dönem planlarını incelersiniz.

Denetim komisyonu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’na göre oluşturulur.

Başakşehir Belediyesi’nin düzenlediği ihalelerin kesin hesapları değerlendirilir. Bilançoların mizanları denetlenir.

Şeffaf olmayan, denetimden uzak, objektiflik barındırmayan unsurlara şerhler konulur.

Denetim komisyonu üyeliği yaptığım beş senelik dönemde,

Akp’li Başakşehir Belediyesi’nin çok sayıda usulsüzlüğünü, teknik eksiklerini, hatalarını, yanlışlarını açığa çıkardım.

Hazırladığımız raporları basın ve kamuoyu ile paylaştım.

İlçe başkanımız sayın Özgür Karabat, meclis grubumuz ve ilçe yönetim kurulumuz ile beraber mali verileri en ince detayına kadar açıkladım. Halka gerçekleri anlattım.

--İBB'deki görev süreci hakkında neler söylersiniz?

31 Mart 2019 tarihli yerel seçimlerde CHP İBB ve Başakşehir Belediye Meclis üyesi olarak seçildim.

Dört buçuk yılı geride bıraktık.

İBB meclisinde sayısal olarak geride olduğumuz için, iktidar partisinin muhalefet meclis üyesi gibi çalışmalarımızı devam ettiriyoruz diyebiliriz.

Başkanımız sayın Ekrem İmamoğlu’na iş yaptırmamak, İstanbul’umuzu hizmetle buluşturmamak, kent yaşamının gelişimine set koymak için şartlanmış bir siyasi güruhla karşı karşıyayız.

Planlama hazırlarken, eyleme dökerken, yatırımları yönetirken sürekli engellemelere muhatap kalıyoruz.

Buna rağmen, yılmadan, yorulmadan doğru bildiğimiz yolda ilerliyoruz.

2019-2020 döneminde İBB plan bütçe komisyon üyeliği görevinde bulundum.

İBB bütçesinin dinamiklerini, gerçekliğini, mali tabloların hedeflerini anlattım, sunumlar yaptım.

Başakşehir ilçemizin sorunlarını hemen her fırsatta İBB meclis gündemine taşıdım.

Çözüm önerileri ve uygulama konusunda emek harcadım.

2020-2022 döneminde İBB iştirakler komisyon üyeliği görevinde bulundum. İBB’ye ait 28 iştirak şirketin gündem maddeleri ve çalışmaları hakkında çalışmalar tasarladım.

Toplantılara katıldım, sonuca yönelik alınan kararlara bilgi desteği sağladım.

2022 Nisan ayında yapılan İBB CHP grup yönetimi seçiminde grup yönetimine girdim.

Grup saymanı seçildim.

2022-2023 döneminde CHP İstanbul İl Başkanlığı Kent Hakları Komisyonu’nda görev üstlendim.

AKP’li belediyelerin ve bakanlığın yeşil alan yağmalarına ve imar uygulamalarına karşı set oldum.

Özünde vatandaş faydası taşımayan kararların karşısında durdum.

--Kapanış mesajlarınızı rica edelim

CHP Başakşehir ilçe yönetim kurulu üyeliği, CHP İBB ve Başakşehir belediye meclis üyeliği görevlerim dışında, Cumhuriyet Halk Partisi’nde parti okulu eğitmenliği görevim oldu.

2018 yılında CHP il delegeliğine layık görüldüm.

Başakşehir’de iş dünyasıyla, akademik protokolle, esnaflarla, emekçilerle, sendikalarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek örgütleriyle, yerel yapılarla, sivil haklar koordinasyonlarıyla, öğrencilerle, gençlerle, kent savunucularıyla, yaşam hakkı aktivistleriyle, bilim insanlarıyla, siyasi arenayla, toplumla ve halkla ilişkilerim yakın, diyaloğum samimi.

Sadece CHP ailesi değil, diğer partilere mensup seçmenlerden tarafından da destekleniyorum.

Akp’li Başakşehir Belediyesi’nin emlakçılık faaliyeti dışında hiçbir üretime yönelmediğini gören, sömürü düzeninin parçası olmak istemeyen, haksız hukuksuz uygulamalara razı gelmeyen kitleler tarafından teveccüh görüyorum.

Belediyeciliğin doğru, şeffaf, eşit hizmet, adil yaklaşım, kamu yararına iş yönetimi olduğunu bilen yurttaşlarla buluşuyor, görüşlerini alıyorum.

Başakşehir’de belediyenin değişmesini isteyen çok sayıda farklı kesim ve grup olduğunu biliyorum.

Onların duygu ve düşüncelerine saygı duyuyor, şahsıma olan ilgilerine kayıtsız kalmıyorum.

Demokrasinin işlerlik kazanması, belediyecilik vizyonunun ranta değil halka dönük içerikler barındırması, kaynakların çetelerin, şebekelerin, sipariş adreslerin elinden kurtarılması için üzerime düşen sorumluluğu almaktan çekinmeyeceğimi ifade etmek istiyorum.

Başakşehir halkına ve CHP aileme saygılarımı sunuyorum (Kaynak:ZerParola)