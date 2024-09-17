CHP BAŞAKŞEHİR İLÇE BAŞKANLIĞI'NDAN "TÜKETİRKEN TÜKENME" PANELİNE DESTEK



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, Onurkent Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği ile TÜKODER'in ortaklaşa düzenlediği "Tüketirken Tükenme" temalı panele katıldı. Törene İl Başkan Yardımcısı Murat Bakır, İlçe Yöneticisi Ali Gümüşoğlu ve Gençlik Kolları Başkanı Berkin Servi ile yönetimi de eşlik etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyi Çetiner



TÜKETİCİ HAKLARI İÇİN BİR ARAYA GELİNDİ



Panel, tüketici haklarının önemi ve sağlıklı bir tüketim bilinci oluşturmak amacıyla gerçekleşti. Etkinlikte, katılımcılar arasında tüketim, haklar ve bilinçli tüketim konularında bilgi paylaşımı yapıldı. Onurkent Dernek Başkanı Esat Bodur, TÜKODER Başkanı Aziz Koçal ve halk sanatçısı Emine Akkaya da etkinlikte yer aldı.



Kayabaşı, etkinliğin düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, “Onurkent Derneği ve TÜKODER’in bu önemli paneli, tüketicilerin hakları konusunda farkındalık oluşturmak için çok kıymetli bir adım. Bu tür organizasyonlar, toplumumuzun bilinçlenmesine yardımcı oluyor” dedi.



TEŞEKKÜR MESAJI



Başkan Kayabaşı, Onurkent Dernek Başkanı Esat Bodur ve yönetimine, TÜKODER Başkanı Aziz Koçal’a, panelin ikinci yarısında eserleriyle katılımcılara unutulmaz anlar yaşatan sanatçı Emine Akkaya’ya ve bu güzel etkinlikte yer alan dinleyicilere teşekkür etti.



Panel, katılımcılar arasında aktif bir tartışma ve bilgi paylaşımı ile, tüketici haklarının korunması ve bilinçli tüketim bilincinin artırılması adına önemli bir platform sağladı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajası (İTHA)