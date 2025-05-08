İBB BAŞKANI VE CHP’NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI EKREM İMAMOĞLU VE ÇOK SAYIDA MESAİ ARKADAŞLARININ TUTUKLANMASI ADALETE OLAN GÜVENİ DİPLERE TAŞIDI…

Ülkede zaten adalete karşı ciddi bir süphe ve güvensizlik yıllardır vardı. 18 Mart 2025’den ir kaç gün önce Eminönü ilçesinde rast gele onlarca seçmene İmamoğlu’nun diploması iptal olur mu ? Tutuklama olur mu veya İBB‘ye kayyım atanır mı sorumuza Ak Partiye oy vereceğini söyleyen bir çok kişi böyle bir şey olursa Ak Parti kendi ayağına kurşun sıkmış olur diyen çok sayıda seçmen ile karşılaştık.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

Ancak hemen 18 Mart 2005’de İmamoğlu’nun 35 yıl önce aldığı diploması yatay geçişte eksiklik olduğu ileri sürülerek yetkisi olmadığı söylenen İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından iptal edildiği açıklandı.

19 MART 2025’DE İMAMOĞLU TOPAL ÖRDEK YAPILMAK İÇİN Mİ BÖYLE AĞIR BİR BEDEL ÖDEYE MAHKUM EDİLDİ ?

Hemen bir gün sonra 19 Mart 2025’de bir şafak operasyonu ile İBB ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere İBB’nin beyin kadrosu hapse atılıp adeta daha önce İmamoğlu kazansa bile hükümet bizde onu topal ördek yaparız sözünü mü yerine getiriyor diyen seçmen hükümete sert tepki gösteriyor.

Şafak operasyonu ile sadece İmamoğlu değil İBB’nin Beyin takımı sayılan onlarca yöneticisi hapse atılarak adeta İBB topal ördek yapılmak isteniyor dedirtti. Pendik’te sokak röportajı yaparken yanımıza gelen ve adını vermek istemeyen bir seçmen aynen şunları söyledi “Ben Ak Parti seçmeniyim. Erdoğan’ın bu ülkeye yaptığı çok güzel hizmetler var. Erdoğan İBB başkanı iken Akbil yolsuzluğu ile alakalı dava açıldı. Erdoğan ve İBB yöneticileri şafak operasyonu ile gözaltına alınmadın dava görüldü ve berat ettiler. O zaman itibar suikasti yapılıp tutuklansalardı o mağduriyeti nasıl telafi edeceklerdi ? Biz Halk olarak İmamoğlu ve mesai arkadaşları yargılanmasın demiyoruz. İmamoğlu ve mesai arkadaşları görevlerinin başında olarak da yargılanabilirler.

Bütün Yargılama sonucu suçlu çıkarlarsa o zaman hapis cezası çıkmış ise gerekli tutuklamalar yapılsa toplumun adalete güveni sarsılmaz.

Seçtiği adayının görevden alınması ile İradesine karşı saygısızlık yapıldığını düşünmez.

Bakın Erdoğan sürekli seçmen iradesinden bahsediyordu. Yarın diyelim ki İmamoğlu ve arkadaşları suçsuz bulundu bu itibar suikastleri ve hapse atılmalarının mağduriyeti kim çözecek ? Bu yapılanları hukuki olmaktan çok siyasi olduğunu izlenimi bende hakim dedi.

ESENYURT VE ŞİŞLİ’YE RANT İÇİN Mİ KAYYIM ATANDI ?

Esenyurt ilçesi Türkiye’nin en büyük ilçesi. Bünyesinde binlerce fabrika barındırması, inşaat alanı olması ve ülkenin gayrisafi milli hasılasında önemli bir yer aldığı biliniyor. Şişli ‘de ise Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın Taş Yapıya ait milyarlarca dolarlık binasını mühürlediği için yerine terör’den dolayı kayyım atandığı söylense de asıl sebebin rant odaklı olduğu iddiaları var.

OLAN OLDU,GİDEN GİTTİ,BİZ ÜLKEMİZİ YENİDEN RAYINA KOYMAK İÇİN NE YAPMALIYIZ ?

Cumhur İttifakının içte birlik mesajları verdiği bir dönemde İBB’yi topal ördek yapmak başkan dahil beyin takımını hapse atıp kurumu çalışamaz hale getirmeye çalışmasının zararları İstanbul halkına oluyor.

Daha önce siyasi bir makam olan ve siyasileri ile gelip onlar ile giden bir bakan yardımcısı olan Akın Gürlek’in İmamoğlu le ilgili başlattığı soruşturmalar ve açtığı davalar CHP ve İmamoğlu tarafından hukuki değil siyasi olarak algılanıyor. Ülkenin selameti için davaların tarafı olan CHP’nin bu endişesi giderilmelidir.

Terörsüz Türkiye’ye daha huzurlu bir geçiş yapmak için bir an önce seçmen iradesine saygısızlık olan KAYYUM atama yasası hemen değişmeli. Bu yasanın muhalefet partilerinin korkulu rüyası olmaktan bir an önce çıkarılması gerekir.

Halkın geneli alakadar eden büyük çalışmalar için hükümet ve muhalefet hem fikir değil ise T.C. Kimlik numarası ile digital olarak bir oylama yapılıp çoğunluğun istediği ne ise onun yapılması lazım.

Örnek’in Kanal İstanbul için bir referandum yapılıp halk ne istiyorsa o yapılmalı. Ben inadına da olsa Kanal İstanbul’u yaparım demekle toplumsal barış ve uzlaşı sağlanamaz.

Ey Hükümet ve Muhalefet kendi şahsi parti çıkarlarınızı bir kenara bırakın. Siz bir dönem daha iktidar olmak için Ekonomiyi, Adaleti, hakkı, hukuku zedeleyemezsiniz.

Biz her gün sokaktayız. Gerek mikrofonlarımıza konuşan, gerekse de kamera arkasında konuşan bir çok vatandaşın gündemi ile hükümetin gündeminin aynı olmadığına her gün şahit oluyoruz.

Hükümetin CHP’yi kendi başkanlarının haksızlığa uğradığı gerekçesi ile yaptığı mitingler ile ülkenin enerjini boşa harcamasına zemin açmamalıdır.

CHP ana muhalefet olarak enerjisini ülkenin ekonomisini, adaletini, tarımını, hayvancılığını, emeklinin, asgari ücretlinin durumu nasıl düzelir, gıda, kira ve konut fiyatlarını nasıl aşağı çekebiliriz ile enerjisini harcaması gerekirken hükümetin ana muhalefeti kendi başkanlarının haksızlığına uğramalarını engellemeye zaman ayırmaya mecbur etmesi ülkemiz için iyi bir şey değil.

Siyonistlerin Gazze’ye yardım götüreceğini söyleyen gemiyi Malta’da vuracak kadar azgınlaştığı bir ortamda biz seçim ile iş balına gelen başkanlarımızı hapse tıkayarak barış ve birlik sağlayamayız.

Usulsüzlük yapanları yargılamayalım mı diyenler hemen çıkacak onlara da hemen cevap verelim. Elbette kimsenin yaptığı yanına kâr kalmamalı herkes yargılanıp hesabını vermeli.

Daha Önce İmamoğlu kazansa bile hükümet bizde onu topal derk yapacağız demişken ve sizin bir bakan yardımcısı iken İstanbul baş savcısı yaptığınız kişiye güvenimiz yok demek ana muhalefetin hakkı değil midir ?

İşin özeti bütün siyasetçiler bir an önce akıllarını başlarına alıp sadece terörsüz Türkiye, ekonomi, adalet, Gazze’deki zulüm ve benzeri konular ile alakalı enerji harcanarak ülkemizi hep beraber FERAHA çıkarmaya yönelik enerji harcanmalıdır.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)