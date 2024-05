Azerbaycan'ın merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in doğumunun 101. yılında Azerbaycan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Kireçburnu’nda adının verildiği parkta anma programı düzenlendi. Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva’nın ev sahibi olduğu törene; Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ve Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) çalışanları, Türkiye-Azerbaycan Dernekleri Federasyonu ve Türkiye Azerbaycanlı İş Adamları Birliği’nin üyeleri, konsolosluk çalışanları, diplomatlar ile İstanbul Azerbaycan Hüseyin Cavid Okulu öğrencileri katıldı. Hep birlikte iki kardeş ülkenin marşlarının okunmasının ardından parkta bulunan Haydar Aliyev ve Mustafa Kemal Atatürk anıtlarına çiçek bırakıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

“TÜRKİYE’YE SEVGİ İLE BAĞLIYDI”

Açılış konuşmasının yapan Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, “Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu bizimle. Çok teşekkür ederiz. Bütün Azerbaycanlı soydaşlarımız, Türk kardeşlerimiz her birinizi selamlıyorum. Her birimizi her yıl buraya toplayan önemli tarihlerden biridir bugün. 10 Mayıs Azerbaycan’ın umum milli lideri Haydar Aliyev’in doğumunun 101. yıl dönümüdür. O yüzden ben bugün konuşmamı Azerbaycan dilinde, Ulu Önder’in en sevdiği dilde yapmak istiyorum. Her milletin kurulmasında önemli insanların, tarihi şahsiyetlerin ehemmiyeti olur. Bizim için bu lider Haydar Aliyev’dir. Çünkü Azerbaycan’ın hakimiyetine geldiğinde devletimiz çok çetin durumda idi.

Çünkü hem dahilideki hem haricideki tehlikelerle yüz yüzeydi. İktisadi ve siyasi bakımından çok zayıf idi. Ve bu vaziyette Haydar Aliyev halkın uzun süren tenkitlerinden sonra hakimiyete gelerek bu hakimiyetin yükünü ve mesuliyetini öz boynuna götürdü. Öz tecrübesiyle, öz dünya görüşüyle, attığı adımlarla hem siyasi hem iktisadi reformları ile şimdiki güçlü, müstakil ve zengin Azerbaycan’ın temel taşlarını koydu. Onun siyaseti neticesinde şimdi bizim yaşadığımız ve gurur duyduğumuz Azerbaycan var.

Haydar Aliyev Azerbaycanlıların yüreğinde ebedi taht kurdu. Çünkü o hem devletine hem halkına büyük sevgiyle bağlıydı. Türkiye’de Haydar Aliyev’in hatırası her zaman büyük sevgi ve hürmetle anılır. Çünkü o da sevgiyle Türkiye’ye bağlıydı. Onun ‘Bir millet iki devlet’ sözleri bizim devletlerimiz arasındaki münasebetler için hepimize yol göstermiştir” dedi.

“ATATÜRK GİBİ BİR MİLLETİN BAĞIMSIZLIĞINI KAZANMASINI SAĞLADI”

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu ise, “Değerli başkonsolosum ve değerli katılımcılar hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Azerbaycan’ı çok iyi biliyorum. Birçok şehrini gezdim ve orada sanki Türkiye’de gibi hissettim. Sayın Aliyev Azerbaycan için çok büyük işler yaptı. Sefalet içerisinde, bağımsızlığı olmayan bir halkı, bir ülkeyi yeniden diriltti, yaşattı. Ulu Önderimiz Atatürk gibi o da devleti ve milleti için yapılabilecek her şeyi yaptı ve bir milletin bağımsızlığını kazanmasını sağladı. Şu anda da oğlu İlham Aliyev ondan aldığı bayrağı taşıyor.

Emin adımlarla da ilerliyor. Azerbaycan’ın ilerleyişini, yükselişini de biz de buradan gıpta ile izliyoruz. Çok iyi gidiyorsunuz buradan hepinizi tebrik ediyorum öncelikle. Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz benim iki eserim var demişti birisi Cumhuriyet diğeri de Cumhuriyet Halk Partisi. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir üyesi olarak burada belediye başkanlığı görevini üstlendim.

Mustafa Kemal Atatürk, Azerbaycan için ‘Azerbaycan’ın sevinci bizim sevincimiz, üzüntüsü de bizim üzüntümüzdür’ demiştir ve az önce başkonsolosumuzun da dediği gibi Haydar Aliyev de Türkiye ve Azerbaycan için ‘Bir millet iki devlet’ demiştir.

Ben şu anda burada kardeşlerimi görüyorum, dostlarımı görüyorum, ailemi görüyorum. Bugün de burada olmaktan son derece mutluyum. Davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle de kurucu lider Haydar Aliyev’in 101. doğum gününü ben de kutluyorum. Kendisini rahmetle, saygıyla, özlemle anıyorum.” diye konuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)