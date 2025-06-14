Manisa’da yeni Büyükşehir Belediye Başkanı için iki isim öne çıkıyor

Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybetmesinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğu için iki CHP’li aday ön plana çıkıyor. Parti içi değerlendirme süreci devam ederken, nihai kararın pazartesi günü verilmesi bekleniyor.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, yaşadığı sitedeki yüzme havuzunda elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesi sonrası belediye başkanlığı görevi için yeni isim arayışı resmen başladı. Yasal düzenlemelere göre, büyükşehirlerde başkanlık makamının boşalması durumunda belediye meclisinin en geç 10 gün içinde yeni başkanı seçmesi gerekiyor.

Zeyrek’in vefatının ardından 90 üyeli Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde CHP’nin sandalye sayısı 61’e gerilerken; AK Parti 15, MHP 12 ve İYİ Parti 1 üyeyle temsil ediliyor. Bu dağılım, yeni başkanın CHP’den seçileceğine işaret ediyor.

Adaylar arasında Dutlulu ve Ceylan öne çıkıyor

Bunlardan biri, halen Akhisar Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Besim Dutlulu. Diğeri ise, Ferdi Zeyrek gibi mimarlık geçmişi bulunan ve şu anda Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekilliği görevini yürüten Ahmet Anıl Ceylan. Ceylan’ın, meclisteki başkanlık oylamasını yönetecek olması da adının öne çıkmasında etkili oluyor.

Özel, merkez ağırlıklı bir isim istiyor

CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel’in, büyükşehir belediye başkanlığı görevini yine kent merkezinden bir ismin üstlenmesini istediği ifade ediliyor. Bu kapsamda adı geçen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın, Özel tarafından mesafeli bir şekilde değerlendirildiği ve tercih edilmeyeceği konuşuluyor.

Seçim pazartesi günü yapılacak

CHP yönetiminin hafta sonuna kadar değerlendirme sürecini tamamlaması ve pazartesi günü yapılacak belediye meclisi toplantısında yeni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın resmen belirlenmesi bekleniyor. Son sözü ise parti lideri Özgür Özel söyleyecek.

AK PARTİ SAMİMİ OLDUĞUNU İSPATLAMAK İSTİYOR İDİYSE İSTANBUL GAZİOSMANŞA'DA ADAY ÇIKARMAYARAK ORTAYA KOYABİLİRDİ ZATEN KAZANMA ŞANSI OLMAYAN MANİSA'DA ADAY ÇIKARMIYORUZ DEMESİNİN HİÇ BİR ALAMI YOKTUR VE OLAMAZ ...

Ak Parti samimiyetini oryaya kıymak istiyor idiyse 11.06.2025 tarihinde Meclis çoğunluğu CHP'den fazla olan İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesinde burada Gaziosmanpaşa halkı başkanlığı CHP Adayı Hakan Bahçetepe'ye vermişti. Başkanda şu an iradesi dışında tutuklandığı için bir Ak Parti olarak bundan fırsat çıkarıp kolaycılığına kaçıp başkan vekilliğini almak istemeyiz demesi anlamlı olurdu Manisa için bu çıkış gayrisamimidir.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)