Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)’na günler kala öğrencilerdeki artan stres, endişe ve yanlış yapma kaygısının önüne geçmek adına uzmanlar eşliğinde program düzenleyen Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), akıllara takılan sorulara cevap buluyor.
“Sınavları Birlikte Kazanlım” çağrısında bulunan ZEYGEM, konunun uzmanı üniversite hocalarıyla birlikte, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde seminer düzenliyor. 04 Haziran Salı günü saat 17.00’de gerçekleşecek seminere, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden Dr. Mehmet Dinç konuk olarak katılırken, programın moderatörlüğünü ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Dr. Mehmet Ali Doğan yapacak.
Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner