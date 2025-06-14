SİLİVRİ’DEN BAYBURT’A SESLENDİ

“Benim ve mesai arkadaşlarımın suçsuz, günahsız yere tutsak edildiğimizi tüm Türkiye biliyor. Amaçları bizim halka hizmet etmemizi engellemek, bu millet için siyaset yapmaktan uzak tutmak. Ama bunu başaramayacaklarını, milletin akın akın meydanlara koşarak iradesine sahip çıkmasıyla gördüler. O yüzden her gün zulümlerini arttırıyorlar. Onlar bugün, zalimler zümresine adlarını yazdırıyorlar. Bunu biz yapmıyoruz. Kendi kendilerini bu hallere düşürdüler.”

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

ONLAR ZULÜMLERİNİ ARTTIRDIKÇA, BİZ YENİDEN DİRİLECEĞİZ, MEYDAN MEYDAN ÇOĞALACAĞIZ

“Bile isteye, milli iradeyi hiçe sayarak, bu canım ülkeyi sadece kendileri ve yandaşları için yaşanabilir, diğer herkesin sıkıntı çektiği bir hale getirdiler. Yetmedi; koltuklarını kaybetmek korkusu ile titreyerek, karşılarına dikilen herkese ceza yağdırmaya başladılar. Onlar zalim oldular, bizler mazlum. Onlara zalimlik çok yakıştı. Biz ise onlar gibi zalim olmaktansa, mazlum olmayı tercih ederiz.”

İMAMOĞLU’NDAN İKTİDARA “ZULÜM” TEPKİSİ: ONLARA ZALİMLİK ÇOK YAKIŞTI

“Bugün geldiğimiz noktada, saygınlığını ve güvenilirliğini yitirmiş, bin yıllık devlet geleneğini baş aşağı etmiş, devletin içini boşalmış bir iktidar eliyle, sizlerin güveninin de sarsıldığını çok iyi biliyoruz. Merak etmeyiniz kardeşlerim. Güvendiğimiz, sırtımızı yasladığımız devlet geleneğimizi, birlikte yeniden inşa edeceğiz. Yeniden ‘devlet ebed müddet’ diyeceğiz, yeniden birlik olmayı öğreneceğiz. Onlar zulümlerini arttırdıkça, biz yeniden dirileceğiz, meydan meydan çoğalacağız. Bu dirilişte yanımızda olursanız, bu yolculuk güzel olacak.”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, önümüzdeki ilk genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının yargı görünümlü iktidar kumpasıyla tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının Türkiye ayağının bu haftaki durağı Bayburt oldu. Genç Osman Stadı önündeki Oslu Baba Caddesi’ni hınca hınç dolduran vatandaşlar, geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i andı. İmamoğlu lehine sloganlar atan vatandaşlar, hükümeti istifaya davet etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Bayburt buluşmasında, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir konuşma yaptı. İmamoğlu’nun Silivri’den Bayburt’a yolladığı mektubu, CHP Bayburt İl Başkanı Haktan Yücel okudu.

“UZAKLARDA BİR HAPİSHANE HÜCRESİNDE SİZLERE DUYGULARINI YAZAN KARDEŞİNİZİ BAĞRINIZA BASACAĞINIZI BİLİYORUM”

Mektubuna, “Çoruh’un onurlu insanları, Kop Dağı’nın yiğit çocukları, yüce dağlar arasındaki yeşil ova, yüce gönüllü, yüce karakterli halkın şehri Bayburt. Sizlere, kilometrelerce uzakta, haksızca ve hukuksuzca hapsedildiğim Silivri zindanından sesleniyorum,” sözleriyle başlayan İmamoğlu, şu mesajları paylaştı:

“Trabzonlu kardeşiniz olarak, Bayburt’u iyi bilirim. Bayburt halkı, ıssızlığın ve tenhalığın ne demek olduğunu bilir. Soğuk havanın, uzaklığın, ihmal edilmenin ne demek olduğunu bilir. Mezalim görmüş bir şehirdir. Zulmü bilir ama diz çökmez. Haklarını kazanmak için, gerektiğinde mücadele vermiş bir kenttir; mücadeleyi de bilir. Bu sebeple beni çok iyi anlayacağınızı, uzaklarda bir hapishane hücresinde sizlere duygularını yazan kardeşinizi bağrınıza basacağınızı da ben biliyorum.”

“BENİM VE MESAİ ARKADAŞLARIMIN SUÇSUZ, GÜNAHSIZ YERE TUTSAK EDİLDİĞİMİZİ TÜM TÜRKİYE BİLİYOR”

“Bizi siyaset yapmaktan, milletin sesine ses olmaktan men etmeye çalışıyorlar kardeşlerim. Benim ve mesai arkadaşlarımın suçsuz, günahsız yere tutsak edildiğimizi tüm Türkiye biliyor. Amaçları bizim halka hizmet etmemizi engellemek, bu millet için siyaset yapmaktan uzak tutmak. Ama bunu başaramayacaklarını, milletin akın akın meydanlara koşarak iradesine sahip çıkmasıyla gördüler. O yüzden her gün zulümlerini arttırıyorlar. Onlar bugün, zalimler zümresine adlarını yazdırıyorlar. Bunu biz yapmıyoruz. Kendi kendilerini bu hallere düşürdüler. Ellerine yüzlerine bulaştırdıkları ekonomi, mutfaklarda boş kalan tencereler, istediğine vurmak için sopaya dönüştürülmüş hukuk sistemi, kadim kurumlarımızı ve değerlerimizi çürüttüler.”

“KOLTUKLARINI KAYBETMEK KORKUSU İLE TİTREYEREK, KARŞILARINA DİKİLEN HERKESE CEZA YAĞDIRMAYA BAŞLADILAR”

“Bile isteye, milli iradeyi hiçe sayarak, bu canım ülkeyi sadece kendileri ve yandaşları için yaşanabilir, diğer herkesin sıkıntı çektiği bir hale getirdiler. Yetmedi; koltuklarını kaybetmek korkusu ile titreyerek, karşılarına dikilen herkese ceza yağdırmaya başladılar. Onlar zalim oldular, bizler mazlum. Onlara zalimlik çok yakıştı. Biz ise onlar gibi zalim olmaktansa, mazlum olmayı tercih ederiz. Yüz yıllardır bu şehrin yalnızlığına tanıklık eden Bayburt Kalesi şahittir ki; Bayburt halkı devletini sever, devletine itaat eder. Fakat Bayburt halkı da ister ki devleti âdil olsun, hakkaniyetli olsun.”

“SİZ VARSANIZ, HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK”

“Bugün geldiğimiz noktada, saygınlığını ve güvenilirliğini yitirmiş, bin yıllık devlet geleneğini baş aşağı etmiş, devletin içini boşalmış bir iktidar eliyle, sizlerin güveninin de sarsıldığını çok iyi biliyoruz. Merak etmeyiniz kardeşlerim. Güvendiğimiz, sırtımızı yasladığımız devlet geleneğimizi, birlikte yeniden inşa edeceğiz. Yeniden ‘devlet ebed müddet’ diyeceğiz, yeniden birlik olmayı öğreneceğiz. Onlar zulümlerini arttırdıkça, biz yeniden dirileceğiz, meydan meydan çoğalacağız. Bu dirilişte yanımızda olursanız, bu yolculuk güzel olacak. Siz varsanız, her şey çok güzel olacak. Her şey Bayburt’ta çok güzel olacak. Her şey çok güzel olacak…”

Bayburt buluşması, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in konuşmasıyla devam ediyor…