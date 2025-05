İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN: “YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN SİSTEMATİK BASKILAR VE YARGI ARACILIĞIYLA SİYASET ÜRETME ÇABALARI, ARTIK BİR DEMOKRASİ KRİZİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR”



Bu defa da bizler bu amaçla, dostlar olarak tüm demokratlar olarak, demokrat camia olarak bu desteğimizi, baskımızı sürdüreceğiz. Ne zaman bilemiyorum ama eminim Ekrem İmamoğlu geri dönecek ve başlatmış olduğu umut sürecini devam ettirecek, siyasi değişim sürecini devam ettirecek. Zira Türkiye'nin katılım sürecinin yeniden canlandırmasını tek yolu bu” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi Hüseyin Çetiner -Saraçhane - İstanbul

Aslan: “Ülkemizde yaşanan bu üzücü sürece yönelik Avrupa Parlamentosu’nun bu konudaki ilkeli duruşunu ve sizin kişisel takip ve raporlamalarınızı büyük bir takdirle takip etmekteyiz. İstanbul, tarihi boyunca özgürlük, çoğulculuk ve katılımcılık değerlerinin sembolü olmuş bir kenttir. Bugün de halk iradesiyle seçilmiş bir yönetim olarak, bu değerlere olan bağlılığımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” dedi.



AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜ NACHO SANCHEZ AMOR: “UMUYORUM Kİ EKREM İMAMOĞLU HER ZAMAN İKİ KERE KAZANIR” AP TÜRKİYE RAPORTÖRÜ NACHO SÁNCHEZ AMOR: “AVRUPA'DAKİ DEMOKRAT ÇEVRELERİN ÇOK CİDDİ DESTEĞİNİ İMAMOĞLU’NA İLETECEĞİZ”



İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Daimi Raportörü Nacho Sanchez Amor Saraçhane’de bir araya gelerek seçilmiş İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun hukuksuzca tutuklanması ve yaşanan süreci değerlendirdi.



“YEREL YÖNETİMLER ÜZERİNDEN YÜRÜTÜLEN SİSTEMATİK BASKILAR VE YARGI ARACILIĞIYLA SİYASET ÜRETME ÇABALARI, ARTIK BİR DEMOKRASİ KRİZİNE DÖNÜŞMÜŞTÜR”



İBB Başkanvekili Nuri Aslan; “Öncelikle Türkiye’de demokrasinin, hukukun üstünlüğünün ve özgürlüklerin ciddi tehditler altında olduğu bu dönemde, göstermiş olduğunuz açık tutum ve sergilediğiniz dayanışma için size en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Sizi, demokratik bir Türkiye hayalimizi paylaşan ve bu mücadelemize bize destek veren gerçek bir dost olarak gördüğümüzü bilmenizi isterim. Seçilmiş Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile daha önceki görüşmelerinizde de gündeme gelen; Türkiye’de özellikle yerel yönetimler üzerinden yürütülen sistematik baskılar ve yargı aracılığıyla siyaset üretme çabaları, artık bir demokrasi krizine dönüşmüştür.

Uzun bir süredir devam eden bu süreç; İstanbul halkının özgür iradesi ile üç kere seçtiği Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması ile zirve noktasına ulaşmıştır. Ne yazık ki İstanbul halkına canla başla hizmet eden diğer yol arkadaşlarımızın da tutuklanması ile devam etmektedir. Henüz birkaç gün önce, seçilmiş Belediye Başkanımızın Özel Kalem Müdürü ve Koruma Müdürü ile birlikte çok sayıda çalışma arkadaşımız mesnetsiz iddialarla tutuklanmıştır. Çalışma arkadaşlarımın davalarına katılmamın engellenmesine gösterdiğim tepki nedeniyle benim hakkımda da soruşturma açıldı” dedi.



“HALK İRADESİYLE SEÇİLMİŞ BİR YÖNETİM OLARAK, BU DEĞERLERE OLAN BAĞLILIĞIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ”



Aslan konuşmasına şöyle devam etti; “Ülkemizde yaşanan bu üzücü sürece yönelik Avrupa Parlamentosu’nun bu konudaki ilkeli duruşunu ve sizin kişisel takip ve raporlamalarınızı büyük bir takdirle takip etmekteyiz. İstanbul, tarihi boyunca özgürlük, çoğulculuk ve katılımcılık değerlerinin sembolü olmuş bir kenttir. Bugün de halk iradesiyle seçilmiş bir yönetim olarak, bu değerlere olan bağlılığımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Seçilmiş Başkanımızın liderliğinde İstanbul’da; şeffaf, hesap verebilir, katılımcı ve sosyal adaleti öncelleyen bir yönetim anlayışı inşa edilmiştir.

Bu model, toplumun geniş bir kesimi tarafından sahiplenilmiştir. Ne yazık ki Sayın Başkanımızın bu başarısının ve güçlü halk desteğinin karşılığı, hapsedilmesi ve yargı eliyle siyaset dışına itilmek istenmesi olmuştur. Türkiye’de özellikle emekçilerin, gençlerin ve kadınların bu adaletsizliğe karşı gösterdiği barışçıl ve kararlı duruş, geleceğe dair en büyük umudumuzdur. Çünkü bu mücadele yalnızca bir kişiye değil, tüm toplumun eşitlik, özgürlük ve demokrasi taleplerine yöneliktir.”



“BİR SONRAKİ ZİYARETİNİZDE SİZİ SEÇİLMİŞ BAŞKANIMIZ SAYIN EKREM İMAMOĞLU İLE AĞIRLAMAYI ÜMİT EDİYORUM”



Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi başta olmak üzere yaşanan bu sürece ilişkin alınan kararları ve açıklamaları çok önemsediklerini belirten Başkanvekili Nuri Aslan; “Türkiye’nin Avrupa Birliği ile tarihsel, kültürel ve siyasal bağlarının demokrasi ve insan hakları temelinde daha da güçlenmesi gerektiğine inanıyoruz. Sizlerin ve Avrupa kurumlarının mevcut desteğini sürdürmesi, Türkiye’deki demokratların en büyük moral kaynaklarından biridir. Bu vesileyle, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da, Sosyalist Enternasyonel çatısı altında İspanya Başbakanı Sayın Pedro Sánchez’i ağırlamanın da bizler için oldukça önemli olduğunu ifade etmek isterim” diye konuştu.



Aslan, AP Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor’a bu anlamlı ziyareti için teşekkür ederken; “Bir sonraki ziyaretinizde sizi seçilmiş Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu ile ağırlamayı ümit ediyorum” dedi.



“AVRUPA BİRLİĞİ'NİN BAZI KURUMLARININ BU SÜREÇTE HATALI DAVRANDIKLARINI GÖRÜYORUZ”



AP Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor; “Avrupa Birliği'nin bazı kurumlarının bu süreçte hatalı davrandıklarını görüyoruz. Fakat ben her zaman resmi kurumlarla da ilişkilerimde de her zaman Türkiye'de kullanılan çok güzel bir tabir var ve buna uygun hareket etmeye çalışıyorum ‘Dost acı söyler’. Yani dostane bir şekilde düşüncelerimizi ama açık bir şekilde tüm açıklığıyla ifade etmeye çalışıyoruz. Hem Türk halkına ulaştırmaya çalışıyoruz, hem de Türkiye'deki resmi makamlara tabii ki saygı çerçevesinde ama dostane ve açık yüreklilikle düşüncelerimizi ifade etmeye çalışıyoruz, doğrusunun bu olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.



“UMUYORUM Kİ EKREM İMAMOĞLU HER ZAMAN İKİ KERE KAZANIR”



“Umuyorum ki Ekrem İmamoğlu her zaman iki kere kazanır. Bu defa da bizler bu amaçla, dostlar olarak tüm demokratlar olarak, demokrat camia olarak bu desteğimizi, baskımızı sürdüreceğiz. Ne zaman bilemiyorum ama eminim Ekrem İmamoğlu geri dönecek ve başlatmış olduğu umut sürecini devam ettirecek, siyasi değişim sürecini devam ettirecek. Zira Türkiye'nin katılım sürecinin yeniden canlandırmasını tek yolu bu.”



“AVRUPA'DAKİ DEMOKRAT ÇEVRELERİN ÇOK CİDDİ DESTEĞİNİ İMAMOĞLU’NA İLETECEĞİZ”



Amor, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile gerçekleştirdiği toplantının ardından Silivri’ye gideceğini belirterek; “Bütün Avrupa'daki demokrat çevrelerin çok ciddi desteğini İmamoğlu’na ileteceğiz. Her ne kadar Avrupa Birliği liderliğinin genel anlamda çok güçlü bir ses çıkaramadığını görsek de tüm demokrat çevreler, Avrupa Konseyi, demokrasiyle ilgili birazcık fikri olanlar gerçekten kendisine büyük destek veriyorlar. En iyi dileklerini ve dayanışma duygularını kendisine iletiyorlar. Biz de onlara aracılık edeceğiz. Umarım sizler de Ekrem de bu süreçten çıkabilirsiniz dileklerimi iletmek istiyorum. Umarım sizleri, belediyenizi bu zorlu günlerden çıktığınızı bir an önce görürüz. Bütün desteğimiz sizlerle…” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)