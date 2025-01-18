TRUMP GÖREVE GELDİĞİ İLK GÜNDE ESİRLERİNİ GETİRDİM DEMEK İÇİ SUÇ ORTAĞI KATİL TERÖRİST NETANYAHU İLE ANLAŞMA YAPARAK SEN ESİRELERİMİZİ ALMAK İÇİ HAMAS İLE ANLAŞMA YAP NASILSA SEN SÖZÜNDE DAHA ÖNCE YÜZLERCE KEZ DÖNÜŞ YAPMIŞ BİRİSİSİN YİNE DÖNRSİN DİYEREK BU ANLAŞMAYA ZORLADI...

www.istabultimes.com.tr olarak yılardır İsrail'li yöneticilerin çalışmalarını takip ederiz konu FİLİSTİN olunca her türlü barbarlığı yapan bir avuç siyonist kendi yaşamında olan barışçıl Yahudileri de hayatını tehlikeye atmaktan çekinmiyorlar.

SON SÖZ HAMAS'TA SİYONİSTLERİN SÖZÜNDE DURMAYACAĞINI BİLİYOR AMA ONLARDA BİR UMUT RAHAT BİR NEFES ALMAK VE KENDİ HALKININ SİZ NEDEN UZLAŞMADINIZ DEMEMELERİ İÇİN BU ANLAŞMAYI YAPTI.